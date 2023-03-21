法國罷工阻煉油廠出貨 料柴油4月出現短缺

法國工會及民眾抗議提高退休年齡，截至周一（20日）已連續13日舉行罷工。罷工導致煉油廠出貨受阻，部分煉油廠亦減少供應量。有貿易商指受罷工影響，民眾認為法國和歐洲柴油出現短缺的機會愈來愈大，柴油現貨價飆升至超出期貨價格。

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《法新社》報道，法國多地油站庫存開始告急甚至售罄，主要集中在東南部，沃克呂茲省（Vaucluse）更實施限購措施至周四（23日），以免民眾搶購而阻礙油站正常運作。

有貿易商預料法國下月將出現產品短缺，指罷工使遠程油輪目前無法進入法國港口，船隻在港口外未能靠岸停泊造成的成本，亦令供應商避免向法國出口，柴油進口受限制。

目前未有跡象顯示中東產油增加以填補缺口，但隨著愈來愈多俄油供應流向拉丁美洲，料美國供應量將會增加。

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法國激進工會曾指，要打擊經濟令政府讓步。工會CGT化學品公司全國代表Eric Sellini透露，法國6個常規煉油廠及位於東南部La Mède的生物煉油廠都沒有油出廠。

部分煉油廠雖然繼續生產，但速度緩慢也未有運走燃料。部分燃料庫亦已被封鎖，如三大能源巨頭之一的道達爾能源公司TotalEnergies 庫房自本月6日起就被封鎖。

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雖然TotalEnergies指，諾曼第（Normandy）工廠部分煉油設施運作正常，並拒絕透露受影響產量。但《路透社》引述貿易商指，有成品油庫存積壓，煉油廠料將在未來一至兩日內全面停止運作。

法新社分析指，羅納河口省（Bouches-du-Rhône）一半油站周一都出現最少一種燃料短缺，更有37%油站全數燃料短缺。情況亦已蔓延至附近省份，而Eric Sellini更指短缺情況將持續一段時間。

責任編輯：李俊儀