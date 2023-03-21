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【AI電影製片】《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司新研發　輸入文字變成電影

科技 16:33 2023/03/21

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在第95屆奧斯卡奪得七大獎項的電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司「Runway」，昨（20日）更表示已開發出第二代AI影片模型，支援以文字生成影片。

人工智能（AI）發展一日千里，以文字生成圖像的功能愈趨成熟，不少人亦期望有更進一的技術。在第95屆奧斯卡奪得七大獎項的電影《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司「Runway」，昨（20日）更表示已開發出第二代AI影片模型，支援以文字生成影片，絕對值得業界留意。

文字生成影片技術賣點是用家只需輸入文字簡介，便能製作出仼何風格的影片。Runway日前宣布的Gen-2模型，專注從頭開始生成影片，除支援文字指令外，用家也可上傳圖像或影片指令。模型亦提供多個影片模式，如遮罩和分鏡等： 

    點擊圖片放大
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由於AI影片生成仍是新技術，故Gen-2模型出現較多需要注意的事項。首先，Runway上傳的示範影片時間不長，而且不穩定也不逼真。其次，使用軟件有所限制。據外媒《彭博》報道，用家需要在Runway的Discord上進行登記，才能加入使用Gen-2的候補名單。另據Runway發言人Kelsey Rondenet向外媒《The Verge》透露，該公司將在未來幾星期擴大Gen-2使用權限。

Runway在2月時已推出首個AI影片編輯模型Gen-1。模型能移除背景和感應姿勢，專注改造已有影片，用戶能輸入粗糙簡陋的立體動畫或手機短片，生成AI疊加製作的作品。

責任編輯：歐朗欣

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