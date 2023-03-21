▲ 【港鐵66】高鐵4月1日起開通跨省列車兼新增5站、直達京滬等城市 車票3月23日起發售

港鐵 （00066） 表示，高速鐵路（香港段）將於4月1日星期六起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市。港鐵亦會增加5個新站點常平、惠州北、河源東、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國66個站點，進一步便利旅遊及商務出行。新增班次的車票將於3月23日星期四開始發售。

港鐵指，隨跨省長途列車服務於4月1日重啟，標誌著高鐵服務全面復常，屆時每日列車班次將由現時的102班，增加至164班，大致回復至疫情前水平。港鐵稱，目前香港西九龍站大部分商戶已開放營業，位於B2層的美食廣場計劃於月內投入服務，稍後亦將有新商戶進駐。

西九龍站往來上海虹橋車程約8小時

根據內地最新安排，高鐵列車將會有以下的路綫及站點改動，進一步提升服務：

• 由香港西九龍站往來上海虹橋的列車將採用新路綫，途經惠州北、河源東及贛州西站，相關的行車時間亦會縮短約20分鐘，至約8小時

• 每天有4班往來香港西九龍站至廣州東站的 列車 將不停東莞站，改為停靠新增的常平站

• 由天津西站南行至香港西九龍站的班次將增停勝芳站；

• 惠州南站及惠東站將於4月10日起採用新 名稱，分別為惠陽站及惠東南站。

高鐵列車時間表：https：//www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html

車費表 ： https：//www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.html

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編輯：陳韻妍