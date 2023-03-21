▲ 【新世界17】初創Pantheon Lab新一輪種子融資引入新世界等 以GPT技術為新世界不同項目製作AI數字人

研發以人工智能（AI）技術生成數字人的香港初創公司Pantheon Lab宣佈，已完成新一輪的種子輪融資，投資方包括新世界發展 （00017） 旗下培育科技初創企業平台Eureka Nova，為Pantheon Lab成立以來，首度獲發展商注資，集資所得將用於擴大公司規模、技術研究、開發更多數字人及生成式人工智能產品等。

Pantheon Lab同時與新世界簽署合作協議，Pantheon Lab會研發以GPT技術（Generative Pre-training生成式預訓練），為新世界不同項目製作AI數字人，協助新世界擴大PropTech（房地產科技）發展。此外，Pantheon Lab將參與新世界初創平台Eureka Nova的「大灣區加速器計劃」（GBA Accelerator）。

新世界：集團的PropTech發展更多元化

新世界發展總經理（科技方案開發及執行）黃振南表示，最近人工智能發展已成為焦點，今次與Pantheon Lab合作，正是因他們的AI數字人生成技術，已在商業應用層面趨向成熟，料可與集團的物業管理、客戶服務等範疇契合，令集團的PropTech發展更多元化。

Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人。目前已推出自動生成數字人平台AIDOL Studio、文句自動「秒變」視頻的應用程式AIVO.ai，以及社交媒體廣告自動生成器adsly.ai。

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編輯：陳韻妍