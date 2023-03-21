【全亞洲最貴】疫後來港公幹費用　每日平均支出逾4,000元

邁向「後疫情時代」，各國紛紛放寛入境限制，企業也陸續安排打工仔們出差公幹。在疫情後，打工仔出差公幹的開支水平大約幾多？以到香港出差而言，人力資源顧問機構ECA International最新的「出差津貼報告」結果顯示，平均支出為每日520美元（約4,077港元），香港仍然貴絕所有亞洲城市，以及為排行全球第16位公幹費用最昂貴的城市。

儘管於2022年前往香港公幹的需求急劇下降，惟ECA International亞太區域總監關禮廉指出，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，本年度也不例外。另由於新冠疫情及經濟表現不景氣，公幹成本比上一年度同期輕微下降了4美元（約32港元）。

在亞洲排行第二位為新加坡，每日平均公幹支出為515美元（約4,038港元），超越東京成為亞洲公幹費用最昂貴城市的第二位。關禮廉指，背後原因與新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高有關，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快。

雖然以日本貨幣計算，東京商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，惟由於日元兌美元貶值，導致東京排名比上一年度下降，成為是次亞洲公幹費用最昂貴城市中的第三位。關禮廉補充，經換算當地每日平均支出為424美元（約3,324港元），比香港低近20%。

十大亞洲公幹成本最高的城市排名：

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該「出差津貼報告」提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。另在其他亞洲城市，儘管海外公幹的需求仍未從新冠疫情中恢復，惟受通脹影響，以當地貨幣計算的公幹成本顯著增加。報告指，斯里蘭卡、老撾、巴基斯坦及哈薩克斯坦等地區的公幹成本的升幅最為明顯，但北京和上海等主要城市的公幹成本則有所下降。

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責任編輯：張寶燕

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