印度首富重推本土可樂 靠愛國情懷同可口可樂競爭

一提起汽水等飲品，不少人第一時間都聯想起美國品牌可口可樂（Coca-Cola）。印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）近日重新推出本土生產可樂Campa Cola，大力宣揚愛國情懷希望與可口可樂等外來品牌競爭。

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Campa Cola並非新品牌，曾於印度風靡一時。印度政府70年代排斥西方文化，可口可樂1977年拒絕與當地企業共享配方被迫退出印度市場，當時百事可樂（Pepsi）仍未打入印度。

Campa Cola作為本土品牌填補可口可樂留下的空缺，雖然兩者的口味仍有段距離，但印度人仍將Campa Cola視為派對聚會必備的飲品。

但印度1991年實現經濟自由化後，可口可樂與百事兩大巨頭擠走Campa Cola，導致這個印度品牌步向沒落。

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安巴尼去年收購Campa Cola，更改用「偉大的印度品味」作宣傳語句，嘗試靠愛國情懷及懷舊文化來吸引印度民眾。

有部分年長消費者透露，自己購買Campa Cola，是為了讓孫兒孫女品嘗自己童年的味道。但專家認為可口可樂等西方品牌於印度已無處不在，Campa Cola料難以吸引年輕消費者。

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責任編輯：鄭錦玲