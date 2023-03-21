▲ 【出差津貼】ECA：到香港出差費用冠絕亞洲 平均每日公幹支出要幾多？（附亞洲排名）

人力資源顧問機構ECA International發表最新「出差津貼報告」，結果顯示，儘管於2022年前往香港公幹的需求急劇下降，香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市，但去年到香港出差的平均支出為每日520美元（約4056港元），按年輕微下跌了4美元。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，由於疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。

新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦

新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元，稍微低於香港。關禮廉指，新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快。

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全球方面，紐約再次成為全球公幹費用最高的城市，平均每日開支高達796美元。關禮廉解釋，紐約在過去一年的公幹成本出現強勁反彈，再次成為全球公幹費用最高的城市，因疫情後商務旅行及觀光旅遊的需求急劇增長，導致紐約的住宿成本上升，同時商務旅客的其他消費品亦出現通脹，令當地的公幹成本上升了8%。

美國4大城市打入全球最昂貴出差費用十大

在全球十大公幹費用最昂貴城市排名中，除紐約外，華盛頓、三藩市及洛杉磯亦榜上有名。歐洲方面，瑞士日內瓦、蘇黎世及倫敦亦打入全球十大。

ECA每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。企業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

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編輯：陳韻妍