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【瑞信危機】花旗：友邦沒有瑞信AT1債券風險　保誠風險敞口無關緊要

股市 14:05 2023/03/21

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近日矽谷銀行倒閉以及瑞信（美：CS）AT1債券被減記，花旗發表研究報告指，友邦保險 （01299） 和保誠 （02378） 最近的股價走勢更像是受到情緒和風險偏好所驅動，市場對其風險的定價超過了兩家保險公司的實際風險敞口。

該行提及，友邦表示，對瑞信的AT1債券和股票的風險敞口為零，截至去年，對瑞信債務的敞口不到2160億美元總投資資產的1%。另外，該行指，保誠稱對瑞信的整體風險敞口無關緊要，又指純粹的信用利差擴大或加息導致的公允價值損失，不太可能給資產負債匹配良好的優質保險公司帶來實質性衝擊。

報告指，經仔細研究所有在彭博終端的瑞信AT1債券的持有人信息，發現友邦保險不在其列；截至去年12月30日，保誠僅持有幾百萬美元的瑞信25億美元票面利率6.25%永續債券，與兩家保險公司的回應相脗合。排除實際違約和破產的情境，報告認為，單純的信用利差擴大或加息導致的公允價值損失，不太可能給資產負債匹配良好的優質保險公司帶來實質性衝擊。

友邦和保誠昨經歷股價下挫分別4.2%、8.3%後，今最多反彈3.4%、6.7%。

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編輯：胡學能

港股 保險公司 友邦保險（01299） 保誠（02378）
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