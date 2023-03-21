【TikTok禁令】BBC建議員工卸載TikTok　成全英首下禁令媒體公司

▲ BBC在星期日（19日）向員工發送的一篇電郵提及，如果員工沒有仼何商業原因需要使用TikTok，應從公司裝置上刪除此應用程式。

歐美多國政府部門已先後因安全理由要求員工卸載TikTok，其後亦有企業以同樣考量禁用程式，丹麥廣播公司（DR）則是全球首個禁TikTok的媒體機構。英國廣播公司（BBC）亦跟隨DR的步伐，指慮及安全，建議員工在公司手機刪除TikTok。

BBC在星期日（19日）向員工發送的一篇電郵提及，如果員工沒有仼何商業原因需要使用TikTok，應從公司裝置上刪除此應用程式。會以個人手機處理工作並裝有TikTok的員工，則需要聯絡公司的員工資料安全部門，以討論和檢查平台帶來的可見問題。

電郵內文亦指，決定基於世界各地政府機關對數據私隱和安全的憂慮。BBC表示，最大的隱憂為TikTok所收集的數據或會被平台母公司字節跳動（ByteDance）分享予中國政府。而字節跳動則曾在2022年被發現追蹤西方記者的行蹤，公司後來稱已解僱涉事員工。

BBC一方面建議員工刪除TikTok，一方面表示公司會繼續使用平台作編輯和巿場策劃。BBC新聞的TikTok帳號追蹤人數達120萬，公司更在近期加聘人手專注創作平台內容。BBC所舉看似矛盾，但該媒體公司就表示此舉旨在為員工提供存取敏感資料的指引，並不是向公眾發佈有對普通使用TikTok的警告。此外，BBC亦允許員工在個人裝置上使用TikTok。

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TikTok對BBC決定感失望 盼解除憂慮

TikTok發言人表示，BBC在平台上擁有強大影響力，多個帳號由新聞到音樂，都覆蓋了英國全世界多個社群。TikTok認為此禁令是基於根本性的誤解，並受到廣泛的地緣政治影響。平台指會和BBC保持密切聯繫，期望能合作消除所有疑慮。

責任編輯：歐朗欣

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