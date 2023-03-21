【機迷熱話】Netflix今年推出40款遊戲　《水隱之城》、Ubsioft新作陸續登場

串流娛樂平台Netflix近年積極發展遊戲業務，目前已推出了55款手機遊戲。Netflix更預計今年內，新增多40款遊戲，包括與遊戲開發商Ubisoft聯合推出的《心靈宮殿盜賊搶翻天》、《刺客教條》系列新遊戲等。

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Netflix外部遊戲副總裁Leanne Loombe撰文指，目前Netflix正開發上百個遊戲，今年會陸續推出《Terra Nil》、《水隱之城》等40款手遊。同時會繼續與合作夥伴共同開發70款遊戲，例如今年1月與Ubisoft聯合推出的《勇敢的心：回家》，還有即將於4月18日推出的《心靈宮殿盜賊搶翻天》等。

此外，Netflix還透露，正在與遊戲《虛榮》和《Catalyst Black》的開發商Super Evil Megacorp共同開發一款即將於Netflix上發布的獨家遊戲，惟該企未有沒有提供更多詳情。另會與遊戲《紀念碑谷》開發商Ustwo合作，料在明年將《紀念碑谷》與 《紀念碑谷2》帶到Netflix平台。

Loomb表示，該企在發展遊戲業務的路程上，「還處於早期階段，我們正在了解我們的會員希望玩怎樣的遊戲。」接下來亦會聚焦於研究雲端串流遊戲，並將相關業務帶到在手機、平板電腦等移動裝置。

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責任編輯：殷凱怡

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