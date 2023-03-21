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【騰訊系】騰訊音樂訪韓邀南韓藝人參加內地節目　「限韓令」取消有期？

股市 13:33 2023/03/21

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【騰訊系】騰訊音樂訪韓邀南韓藝人參加內地節目　「限韓令」取消有期？

受「薩德」系統引發的內地「限韓令」至今已7年，內地一直限制韓劇、南韓電影及韓星到內地辦活動。韓聯社引述消息報道，騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂 （01698） 副總裁級高管近期訪韓，與南韓主要音樂製作公司接觸，騰訊對未來邀請南韓藝人參加中國節目表明興趣。

內地去年底對南韓電視劇和遊戲開放門戶，周一（20日）重啟「外國人來華商業演出」申請和許可。報道稱，騰訊表面上為音源流通合作而來，但也有提前在南韓歌壇布局的意圖，應對日後K-pop全面登陸中國。

報道又指，雖然南韓歌手尚未恢復在內地演出，但銷售唱片、網上粉絲會、雜誌寫真拍攝等活動，已經全面復常。

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港股 中國市場 騰訊音樂－SW（01698） 歌手 音樂 騰訊控股（00700） 遊戲 南韓 騰訊 中國
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