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【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏（第二版）

環球社會熱點 17:23 2023/03/21

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日媒指日本首相岸田文雄周二（21日）結束訪問印度行程後，已抵達烏克蘭與該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。七國集團（G7）其餘國家領袖早前都已相繼訪烏，岸田為最遲訪問烏克蘭的G7領袖。

俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 【下一頁】

（第二版更新岸田訪烏細節）

澤連斯基早於今年1月邀請岸田訪問烏克蘭，但岸田一直未落實行程。由於日本和平憲法限制，岸田今次訪烏行程屬秘密安排，他也是戰後首位入戰區的日本首相。日媒共同社形容，日本首相秘密出訪外國的做法極其罕見。

岸田乘坐飛機由印度轉往波蘭後，日本電視台拍攝到他周二較早時，於波蘭與烏克蘭接壤的小鎮普熱梅希爾（Przemysl）登上一列火車，如其餘G7領袖都是由波蘭轉搭火車前往烏克蘭。

日本外務省發表聲明證實岸田的基輔之行，指岸田是作為日本領袖及代表G7主席國到訪烏克蘭，將對烏克蘭人在澤連斯基領導下挺身而出保衛祖國的勇氣和耐心，表達敬意。

聲明更指，岸田在會晤期間將表明堅拒俄羅斯通過侵略和武力片面改變現狀，及重申他捍衛建基於原則的國際秩序這項承諾。

外務省指岸田訪烏後，周三（22日）會返回波蘭舉行首腦會談，再於周四（23日）早上返回日本。

【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 【下一頁】

基於和平憲法，日本對烏克蘭的軍援也僅限於頭盔、防彈背心和無人機等非戰鬥性軍備，及包括發電機在內等人道主義物資。

日本向烏克蘭提供超過70億美元（約546億港元）援助，並接收超過2,000名烏克蘭難民。

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責任編輯：鄭錦玲

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