【券商點睇】大型壓鑄機需求旺盛 力勁新簽大額訂單

據國泰君安報告，力勁科技（00558）深圳子公司剛簽訂大額訂單，涉及採購38台大型壓鑄機，料所有設備將在2年內完成交付。該行預計，這38台大型壓鑄機，將在未來兩年為公司貢獻超過10億元收入。按照大型壓鑄機超過30%毛利率，超大型壓鑄機超過40%毛利率測算，該訂單將為公司貢獻超過3.5億元的毛利。

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該行認為，公司傳統業務如注塑機、小型壓鑄機的營收和毛利在2022年經歷了較為顯著的下滑。但隨着中國宏觀政策調整，製造業資本支出上升，整體下游需求將逐漸改善。注塑機和小型壓鑄機業務在2023年的營收和毛利或將提升，進一步改善公司業績。

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基於中國新能源車企和零部件廠商積極采用一體壓鑄方案，大型壓鑄機需求持續旺盛。國泰君安認為，力勁科技長期增長邏輯堅實，短期業績有望持續改善，維持公司評級為「買入」，目標價為11.9元，相當於2023至2025年預測市盈率27.3倍、20倍及15.4倍。

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責任編輯：林衛