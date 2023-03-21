【A股點睇】國內明星基金持股曝光 重倉板塊逐個睇

隨着A股公司陸續披露2022年年報，其十大流通股股東名單亦隨之曝光，亦不難看見國內明星公募基金的身影，當中涉及航天軍工、醫藥、計算機及大消費等板塊。根據WIND統計，截至3月20日已有106家A股公司披露年報，包括信隆健康、中航重機、江航裝備等公司。舉例，由丘棟榮管理的中庚基金便重倉了全球最大的自行車零配件生產商信隆健康。

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板塊方面，航天軍工屢見百億基金的手影，如滙添富價值精選、南方軍工改革分別持有中航重機1,633.8萬股和2,222.8萬股，富國軍工主題持有該公司2,071.51萬股。此外，易方達國防軍工分別持有中航高科2,533.5萬股和中航光電2,784.6萬股；華夏軍工安全持有中航高科1,746.11萬股和中航電子1,365.59萬股。

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另一方面，多隻知名大消費股和醫療企業也是公募基金的重倉對象。根據Wind數據統計，知名保健品企業湯臣倍健被百億基金經理韓威俊管理的交銀品質增長一年持有、交銀消費新驅動分別持有1,567.97萬股和1,138.95萬股。業內人士表示，被公募基金重倉的公司，不少為業內知名的績優股，因公司的基本面整體良好而受到「青睞」，不少個股估值處於低位水平，使其具備較好的投資價值。

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責任編輯：林衛