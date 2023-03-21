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【港元拆息】議息在即HIBOR全線上揚 1個月拆息升逾50個基點至近3.5厘
股市 13:06 2023/03/21
聯儲局議息在即，港元拆息（HIBOR）全線上升。銀行公會公布，與樓按相關的1個月拆息終止5連跌，今報3.4981厘，按日轉升逾50個基點。隔夜拆息報4.14286厘，按日升逾2.5厘，創1個月新高。
星展香港環球市場策略師李若凡表示，需觀察本周港元拆息走勢，倘1個月拆息能守於3厘或以上，而聯儲局如常加息，P就有較大機會上調0.125厘。法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷指，隨着港美仍有顯著息差，會可能出現更多套息交易，港元拆息回升只屬時間問題，港銀上次未隨美國加息而加P，今次難免上調。
今日港元拆息報價：
|時期
|最新息率
|按日變動
|隔夜
|4.14286厘
|升252.595個基點
|1星期
|3.24381厘
|升129.583個基點
|2星期
|3.30238厘
|升88.899個基點
|1個月
|3.4981厘
|升50.822個基點
|2個月
|3.54494厘
|升12.702個基點
|3個月
|3.79405厘
|升7.548個基點
|6個月
|4.10768厘
|升0.994個基點
|12個月
|4.26161厘
|升0.036個基點
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編輯：胡學能
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