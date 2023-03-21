【港元拆息】議息在即HIBOR全線上揚　1個月拆息升逾50個基點至近3.5厘

聯儲局議息在即，港元拆息（HIBOR）全線上升。銀行公會公布，與樓按相關的1個月拆息終止5連跌，今報3.4981厘，按日轉升逾50個基點。隔夜拆息報4.14286厘，按日升逾2.5厘，創1個月新高。

星展香港環球市場策略師李若凡表示，需觀察本周港元拆息走勢，倘1個月拆息能守於3厘或以上，而聯儲局如常加息，P就有較大機會上調0.125厘。法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷指，隨着港美仍有顯著息差，會可能出現更多套息交易，港元拆息回升只屬時間問題，港銀上次未隨美國加息而加P，今次難免上調。

今日港元拆息報價：

時期 最新息率 按日變動 隔夜 4.14286厘 升252.595個基點 1星期 3.24381厘 升129.583個基點 2星期 3.30238厘 升88.899個基點 1個月 3.4981厘 升50.822個基點 2個月 3.54494厘 升12.702個基點 3個月 3.79405厘 升7.548個基點 6個月 4.10768厘 升0.994個基點 12個月 4.26161厘 升0.036個基點

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編輯：胡學能