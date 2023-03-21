  • 25°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策點睇】官媒：外資對中國市場「表白」 機遇背後兩大理由

股樓投資 12:52 2023/03/21

分享：

分享：

國內《證券日報》頭版刊出「外資金融機構看多中國資本市場的背後」為題的文章，指出外資在剛於北京舉行的「全球財富管理論壇2023年會」上紛紛「表白」，看好中國股市和債市具有吸引力。文章認為，外資資管機構唱好中國資本市場，主要源於兩方面原因。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

「一方面，中國經濟強大的韌性是吸引外資金融機構看多中國資本市場的底氣。」資料顯示，今年以來，中國公布的多項經濟數據，反映中國經濟景氣水平繼續回升。首兩個月工業生產恢復加快，企業預期好轉，固定資產投資穩定增長，就業物價總體穩定，這都顯示出中國經濟增長空間和巨大潛力。

外資進一步調高了對中國經濟的增長預測，正是最直接的「表白」。例如，大摩將中國經濟增長預測由5%上調至5.7%；野村證券由4.8%上調至5.3%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，中國維持高水平的對外開放，亦為外資金融機構投資中國的「定心丸」。文章稱，今年政府工作報告提出，更大力度吸引和利用外資，擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度，落實好外資企業國民待遇。最新數據顯示，首兩個月全國實際使用外資金額2,684.4億元人民幣，按年增長6.1%，表明中國市場仍是外商投資的熱土。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
固定資產投資 財富及資產管理 外資 中國市場 中國

上一篇文章

【A股點睇】國內明星基金持股曝光 重倉板塊逐個睇

下一篇文章

【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【開足7日】為應對通關後服務需求急升　滙豐3分行試行一周營業7日
【開足7日】為應對通關後服務需求急升　滙豐3分行試行一周營業7日
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款