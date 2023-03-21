【國策點睇】官媒：外資對中國市場「表白」 機遇背後兩大理由

國內《證券日報》頭版刊出「外資金融機構看多中國資本市場的背後」為題的文章，指出外資在剛於北京舉行的「全球財富管理論壇2023年會」上紛紛「表白」，看好中國股市和債市具有吸引力。文章認為，外資資管機構唱好中國資本市場，主要源於兩方面原因。

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「一方面，中國經濟強大的韌性是吸引外資金融機構看多中國資本市場的底氣。」資料顯示，今年以來，中國公布的多項經濟數據，反映中國經濟景氣水平繼續回升。首兩個月工業生產恢復加快，企業預期好轉，固定資產投資穩定增長，就業物價總體穩定，這都顯示出中國經濟增長空間和巨大潛力。

外資進一步調高了對中國經濟的增長預測，正是最直接的「表白」。例如，大摩將中國經濟增長預測由5%上調至5.7%；野村證券由4.8%上調至5.3%。

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另一方面，中國維持高水平的對外開放，亦為外資金融機構投資中國的「定心丸」。文章稱，今年政府工作報告提出，更大力度吸引和利用外資，擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度，落實好外資企業國民待遇。最新數據顯示，首兩個月全國實際使用外資金額2,684.4億元人民幣，按年增長6.1%，表明中國市場仍是外商投資的熱土。

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責任編輯：林衛