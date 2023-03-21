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【瑞信危機】全球獵頭公司狂收瑞信員工來電　市場料瑞銀收購後裁員規模遠高於瑞信原計劃的9000人

股市 12:49 2023/03/21

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【瑞信危機】全球獵頭公司狂收瑞信員工來電　市場料瑞銀收購後裁員規模遠高於瑞信原計劃的9000人

外電引述消息報道，瑞信危機爆發以來，全球各地的獵頭公司收到大量瑞信員工的查詢電話，遍布新加坡、倫敦及紐約等地，即使瑞銀落實收購瑞信，情況亦未有停下來。

報道指，新加坡一家獵頭公司周一便處理了約30名瑞信私人銀行家提出的職位空缺申請，香港另一家獵頭公司的員工自上周以來，已與逾20名資深銀行家進行討論。

瑞信股票部門與瑞銀的重疊幅度較大

一家專注於尋找董事總經理的獵頭公司指，自上周五以來便不停收購查詢電話，特別是來自財富管理部門。一家位於倫敦的獵頭公司指，過去的周末均在接聽電話，特別是來自股票部門，因有關業務與瑞銀的重疊幅度較大。現時瑞信於倫敦有約5500名員工。

另外，一家位於紐約的獵頭公司指，瑞信約有數千名員工原希望加入瑞信分拆的投行瑞信第一波士頓，但現時將難以發生，這些人轉而祈求加入瑞銀，但他們很大可能會被迫加入瑞銀的固定收益部門，惟規模較瑞信明顯小得多，故最終有可能被解僱。

評級機構紛將瑞銀評級展望降至「負面」【下一頁】

面對員工的恐慌，瑞信新加坡發言人稱，集團鼓勵同事繼續困難時期盡自己最大努力，瑞信會盡力確保有序過渡，為客戶提供最好服務。

現時市場尚未清楚瑞銀合併瑞信後的裁員規模，但市場人士估計，裁員人數或較瑞信原先計劃裁減的9000人，增加數倍。

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