92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）周一（20日）接受旗下《紐約郵報》採訪時宣布，周末已向現年66歲的女友史密斯（Ann Lesley Smith）求婚成功，將第5次結婚。梅鐸更表示，相信今次將會是自己人生最後一段婚姻。

約翰遜美國演講收逾257萬 梅鐸包逾10萬食宿 【下一頁】

史密斯曾擔任三藩市警局牧師、模特、歌手及電台訪談節目主持人，前夫為已離世14年的鄉村歌手Chester Smith。史密斯透露她和梅鐸於去年9月時相識，並形容是上帝所賜予的禮物。

史密斯指前夫和梅鐸一樣都曾從商，並曾任職於當地媒體，開辦電台和電視台，所以她和梅鐸有共同語言。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

梅鐸則表示，他在向史密斯求婚時非常緊張，指自己害怕墮入愛河。兩人將於夏季舉行婚禮，日後將在加州、蒙大拿州（Montana）、紐約及英國等地生活。

特朗普眾叛親離？伊萬卡夫婦梅鐸跳船拒助選總統 【下一頁】

梅鐸在1956年首次結婚，和第二任妻子Anna Maria dePeyster的婚姻維持時間最長，達32年。第三任妻子是出生於中國的鄧文迪，兩人於2013年離婚。第四任妻子則是超模傑里‧霍爾（Jerry Hall），直至去年兩人離婚。

責任編輯：李俊儀