【TikTok危機】TikTok否認間諜指控　稱耗逾117億元保資料安全

▲ TikTok至今仍然否認間諜指控，近日稱已投資巨額於資料安全工作上。

美國政府對短影片社交平台TikTok處理用戶數據的安全擔憂持續，TikTok正面臨被全美禁用的危機。TikTok至今仍然否認間諜指控，近日稱已投資巨額於資料安全工作上。

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TikTok行政總裁周受資將在本周四（23日）出席美國眾議院能源和商業委員會。TikTok在周受資出席作證之前，就搶先於周一（20日）表示，該企在嚴格的資料安全工作上花費超過15億美元（約117.6億港元）。另繼續否認美國政府對其的間諜指控，並指：「如果保護國家安全是目標，那麼撤資並不能解決問題。所有股權的變更不會對資料流或訪問施加任何新的限制。」

此外，TikTok又透露現時在美國每月有1.5億活躍用戶，較2020年時的1億上升。美國商務部長Gina Raimondo回應，若美國政府禁止全國使用TikTok，可能會產生政治影響：「會永遠失去每個35歲以下的選民。」

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責任編輯：殷凱怡

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