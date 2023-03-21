▲ 【業績│汽車股】吉利去年多賺8.5%、派末期息0.21元 年度銷量目標165萬部

吉利 （00175） 公布年度業績。吉利去年歸屬於公司股權持有人溢利為52.6億元人民幣，按年升8.5%，每股基本盈利51.06分人民幣，派末期息0.21港元，維持不變。吉利股價績前升0.8%，報9.22元，成交1億元。

期內，吉利收益1479.6億元人民幣，按年升45.6%。毛利近209億元人民幣，升20%，銷量143.3萬部，升7.9%。

集團平均銷售價格按年升30%，在按備考基礎計入領克合營公司及睿藍合營公司分別銷售之「領克」及「睿藍」品牌汽車後，綜合平均銷售價格按年錄得24%增長。由於新能源汽車毛利率表現仍然大幅弱於燃油車，加之其佔比快速提升，毛利率按年下滑3個百分點，至14.1%。

新能源汽車銷量按年增長3倍

集團去年合共售出143.3萬部汽車，按年升8%，其中中國境內批發量微增2%至123.4萬部，出口批發量增長72%至19.8萬部。新能源汽車銷量按年增長3倍至近32.9萬部，銷量佔比提升至23%。其中，「極氪」第一款車「極氪001」年內共交付71,941部。

年度銷量目標165萬部

展望2023年，集團董事會將其年度銷量目標定為165萬部，包括「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較2022年所實現總銷量增加約15%。

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責任編輯︰梁浩碩

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