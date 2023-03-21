【業績│汽車股】吉利去年多賺8.5%、派末期息0.21元　午後股價升3%

▲ 【業績│汽車股】吉利去年多賺8.5%、派末期息0.21元 年度銷量目標165萬部

吉利汽車 （00175） 公布，2022年溢利按年升8.5%至52.6億元人民幣，每股盈利按年6%至0.5106元人民幣，派末期息0.21港元，維持不變。吉利汽車股價績前升0.8%，午後升幅擴大至3%，暫報9.45港元，成交2.7億港元。

期內，吉利汽車銷量只增8%至143.3萬輛，但收益大增46%至1479.6億元人民幣，集團平均銷售價格按年升30%。吉利汽車表示，若計入合營公司銷售的「領克」及「睿藍」品牌汽車後，綜合平均銷售價格按年錄得24%增長。

吉利汽車毛利率按年跌3百分點 受累新能源車佔比增

吉利汽車去年毛利升20%至近209億元人民幣，毛利率跌3百分點14.1%，公司解釋，由於新能源汽車毛利率表現仍然大幅弱於燃油車，而其佔比快速提升，拖低毛利率。

集團去年售出的143.3萬輛汽車中，中國境內批發量微增2%至123.4萬部，出口批發量增長72%至19.8萬部。新能源汽車銷量按年增長3倍至近32.9萬部，銷量佔比提升至23%。其中，「極氪」第一款車「極氪001」年內共交付71,941部。

吉利汽車去年共有67.6億元人民幣研發成本入帳，按年增加23%。

吉利汽車：極氪今年進軍歐洲

展望2023年，集團董事會將其年度銷量目標定為165萬部，包括「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較2022年所實現總銷量增加約15%。

吉利汽車表示，去年業務一直受到成本和供應問題的影響，業務營運處於被動狀態，在供應商規劃、成本管理、產能管理等都有較大的改善空間，今年要全面開啟採購業務規劃，推動各品牌的採購業務協同，實現體系化管理。

吉利汽車去年底公布申請將「極氪」分拆在美國上市，公司最新表示，極氪計劃今年進軍歐洲市場。

其他品牌未來策略方面，吉利汽車表示，主品牌「吉利」會推出加強新能源品牌形象，包括推出中高端新能源汽車「銀河」系列、新銷售網絡。合資品牌「領克」會將主力產品實現插電混合動力化，並加快推出新能源中級SUV轎車。

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責任編輯︰梁浩碩

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