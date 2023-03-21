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【業績│體育用品】安踏去年少賺1.7%、末期息增6%至72港仙　安踏品牌毛利率升至53.6%

股市 12:17 2023/03/21

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【業績│體育用品】安踏去年少賺1.7%、末期息增6%至72港仙　安踏品牌毛利率升至53.6%

安踏體育 （02020） 去年純利按年下跌1.7%至75.9億元（人民幣，下同），撇除合營公司業績的純利則減少3.1%至75.62億元，全年收益增加8.8%至537億元，當中安踏品牌收益增加15.5%至277.23億元，FILA收益則跌1.4%。

安踏派末期息72港仙，按年增加5.9%，全年派息1.34港元。

安踏平均存貨周轉天數增加11天

毛利方面，安踏品牌毛利增加18.7%至148.72億元，FILA則下跌7.2%至142.83億元。至於毛利率，安踏品牌毛利率增加1.4個百分點至53.6%，FILA則下跌4.1個百分點至66.4%，整體毛利率下降1.4個百分點至60.2%。

截至去年底，安踏體育於內地及海外地區的分店共6924家，淨增92家分店，於中港澳及新加坡的FILA則共1984家，中港澳的Descente分店則有191家。

安踏去年平均存貨周轉天數增加11天，至138天。截至去年底，安踏負債比率下降2.7個百分點至18.3%。

相關文章：【業績│體育用品】李寧去年按年多賺1.3%、派末期息46.27分人民幣　CEO：在港新增2至3間門店

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 FILA 派息 安踏體育（02020）
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