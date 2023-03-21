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俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone

環球社會熱點 12:12 2023/03/21

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俄羅斯將於明年舉行總統大選，俄媒指克里姆林宮憂慮西方情報機構會利用網絡攻擊，下令有份籌備大選的官員4月前需停用美國科企Apple生產的智能電話iPhone。

【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 【下一頁】

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）引述消息人士指，總統辦公室首席副幕僚長基里延科（Sergei Kiriyenko）在克里姆林宮會議上，下令這一部分官員需於限期前更換電話。

基里延科指官員在3月内必須處理手上的iPhone，可選擇丟棄或轉交給子女使用。據悉，克里姆林宮或會提供配備不同操作系統的設備，供官員用來取代iPhone。

【俄烏戰爭】普京突訪克里米亞賀入俄9周年 再訪頓巴斯前線 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕證實報道，但表示任何智能電話不論使用Android或iOS操作系統，都具有相當透明的機制，不應用於公務。

另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾透露自己沒有智能電話，而佩斯科夫聲稱普京不時使用互聯網。

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責任編輯：鄭錦玲

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