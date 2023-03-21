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【港交所旗下】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消　原因竟是存放的金屬變石頭？

股市 11:44 2023/03/21

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【LME】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消　原因竟是存放的金屬變成石頭？

外電引述消息人士報道，摩根大通（美：JPM）存放在港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）的鎳期貨合約，竟然是一袋袋的石頭，而不是鎳金屬。摩通對此不予置評。LME上周發現，某個倉庫存在違規行诙，因此取消了包括摩通在內、合共9份總值130萬美元的鎳期貨合約，而有關庫存屬Access World持有。

摩通於2022年初根據期貨合約對鎳進行交割，由於那些原用來存放鎳的「金屬」，一直都在Access World的倉庫內，故沒洧跡象顯示該行做了違規行為。

Access World：相信是個別事件

Access World表示，將會檢查所有存放鎳的袋，但相信該9份鎳期貨合約屬個別事件。現時尚未清楚那些袋是否曾存放鎳金屬，還是一個失誤、盜竊或欺詐。

根據LME規定，倉庫持有人負責檢查及核實有關金屬，同時需要為金屬購買保險。LME亦對歐洲及亞洲的倉庫進行檢查，目前為止，未發現大規模的問題。

摩通去年捲入LME鎳期貨市場事件，內地鎳巨頭青山控股遭「挾淡倉」，作為其主要交易對手的摩通亦因此虧損1.2億美元。

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相關文章：【港交所旗下】LME鎳交易風波再遭5大行索賠7.5億　港交所股價照創一個月高

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 期貨
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