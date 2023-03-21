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【俄羅斯禁iPhone】俄羅斯擬禁政府官員用iPhone　或採用另一系統代替

科技 11:36 2023/03/21

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2024年俄羅斯大選在即，有消息指政府禁止參與大選工作的官員使用iPhone，稱擔心西方國家會通過此途徑獲得相關情報。

俄羅斯和西方國家較勁多時，除硬實力外，屬軟實力的科技亦是其關注重點。2024年俄羅斯大選在即，有消息指政府禁止參與大選工作的官員使用iPhone，稱擔心西方國家會通過此途徑獲得相關情報。

據俄媒《Kommersant》報道，近日克里姆林宮為參與國內政治的官員舉行了一場會議，會上總統辦公室第一副參謀長Sergei Kiriyenko下令官員要在4月1日前更換手機。報道亦引述一名與會者指，「iPhone已成過去，要麼把它扔掉，要麼送給孩子。」

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發言人稱未能證實消息

但俄羅斯發言人Dmitry Peskov昨（20日）被問及相關報導時，他指未能確認其真確性。他僅表示所有智能手機，不論是Android或是iOS，系統都相當透明，故不應用以處理公務。

《Kommersant》預計，俄羅斯會向官員提供另一運作系統的裝置，以取代iPhone。而iPhone禁令所針對的群眾主要為會參與國內政治的官員。

責任編輯：歐朗欣

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