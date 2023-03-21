馬克龍政府避過不信任動議 法國示威料持續

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府上周決定繞過國會，直接通過上調退休年齡至64歲的法案。反對派向馬克龍政府提出不信任動議，其中由中間派政黨Liot與左翼聯盟「Nupes」提出的跨黨派動議僅獲278票贊成，距離門檻尚有9票之差下遭否決。

馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議 【下一頁】

極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的「國民聯盟」（National Rally）亦提出另一項不信任動議，但僅獲94票支持，同樣被否決。馬克龍提出的退休金改革將很快就會正式立法，但反對黨仍希望舉行全民公投。

各界人士都憂慮，法國各地城市或再經歷新一輪反政府示威。民眾除了不滿當局將退休年齡從62提高至64歲，更可能是因不信任政治制度。法國本周四（23日）將有大型罷工和示威活動，外界預料未來數日局勢持續緊張。

法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡 【下一頁】

反對派指摘馬克龍政府，傲慢自大兼否認民主，未能從4年前的黃背心示威中汲取教訓。屬於中間派Liot、整個國會年資最長的議員Charles de Courson表示，馬克龍政府未經國會投票下推動改革，是否定民主，並在國內引發緊張及憤怒的情緒。

社會黨議員Boris Vallaud則指，政府不但扭曲民主，更顯示政府對議會的傲慢及蔑視，同時亦侮辱公民智慧。

有指馬克龍如要平息民憤，其中一個可能性是將提出繞過國會表決的總理布羅納（Élisabeth Borne）辭退，並重組政府。

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責任編輯：李俊儀