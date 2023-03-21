  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬克龍政府避過不信任動議 法國示威料持續

環球社會熱點 11:19 2023/03/21

分享：

分享：

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府上周決定繞過國會，直接通過上調退休年齡至64歲的法案。反對派向馬克龍政府提出不信任動議，其中由中間派政黨Liot與左翼聯盟「Nupes」提出的跨黨派動議僅獲278票贊成，距離門檻尚有9票之差下遭否決。

馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議 【下一頁】

極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的「國民聯盟」（National Rally）亦提出另一項不信任動議，但僅獲94票支持，同樣被否決。馬克龍提出的退休金改革將很快就會正式立法，但反對黨仍希望舉行全民公投。

各界人士都憂慮，法國各地城市或再經歷新一輪反政府示威。民眾除了不滿當局將退休年齡從62提高至64歲，更可能是因不信任政治制度。法國本周四（23日）將有大型罷工和示威活動，外界預料未來數日局勢持續緊張。

法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡 【下一頁】

反對派指摘馬克龍政府，傲慢自大兼否認民主，未能從4年前的黃背心示威中汲取教訓。屬於中間派Liot、整個國會年資最長的議員Charles de Courson表示，馬克龍政府未經國會投票下推動改革，是否定民主，並在國內引發緊張及憤怒的情緒。

社會黨議員Boris Vallaud則指，政府不但扭曲民主，更顯示政府對議會的傲慢及蔑視，同時亦侮辱公民智慧。

有指馬克龍如要平息民憤，其中一個可能性是將提出繞過國會表決的總理布羅納（Élisabeth Borne）辭退，並重組政府。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
2023/03/20
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡
2023/03/17
法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡
法國參院通過退休改革方案 示威人數較預期少
2023/03/12
法國參院通過退休改革方案 示威人數較預期少
法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺
2023/03/07
法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺
LV新廣告有藍白紅旗 烏方指控有支持俄羅斯侵略之嫌
2023/03/07
LV新廣告有藍白紅旗 烏方指控有支持俄羅斯侵略之嫌

你可能感興趣

馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
12:00 2023/03/20
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡
10:53 2023/03/17
法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡
法國參院通過退休改革方案 示威人數較預期少
19:00 2023/03/12
法國參院通過退休改革方案 示威人數較預期少
內政 退休 請願示威 罷工 馬克龍 法國

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
【英國母親節】凱特偕子女溫馨合照 查理斯舊照憶亡母
【俄烏戰爭一周年】烏稱摧毀俄供黑海艦隊巡航導彈 美俄戰機再交鋒（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】烏稱摧毀俄供黑海艦隊巡航導彈 美俄戰機再交鋒（持續更新）
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
美國蛋價按年貴5成半 Dollar Tree下架雞蛋避通脹
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款