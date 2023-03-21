【瑞信危機】評級機構紛將瑞銀評級展望降至「負面」　標普憂整合瑞信業務會導致競爭力下降及客戶流失

▲ 【瑞信危機】標普將瑞銀評級展望降至「負面」 憂整合瑞信業務會導致競爭力下降及客戶流失

瑞銀UBS落實收購瑞信Credit Suisse後， 評級機構標準普爾 （S&P Global Ratings）隨即將瑞銀的信貸評級展望降低至「負面」，預期瑞銀整合瑞信的投資銀行業務時，將為瑞銀帶來重大執行風險。標普同時確認瑞銀的發行信用評級為A-。

標普指，相信瑞銀管理層會謹慎地執行與瑞信的業務整合，交易提供非常強大的財務支緩，加上瑞士央行提供大量流動性，相信可充分紓緩及有效抑制新風險出現。

另一評級機穆迪亦將瑞銀長期存款及優先無擔保的評級展望降至「負面」，認為瑞銀即使完成收購瑞信將面臨重大挑戰，但瑞銀的債權人保障料仍強勁，相信收購可大幅增強瑞銀財富管理業務的潛力。

標普：瑞信重組牽涉到的訴訟成本可能會很高

瑞士政府承諾，為瑞銀接管的瑞信資產提供90億瑞郎，幫助其收購瑞信資產時可能承擔的潛在損失，而將總值160億瑞郎的AT1債券撇帳，將有助於強化合併集團的核心股權基礎。

不過，標普考慮到瑞信的規模、疲弱的信貸狀況，以及關閉投行業務的複雜性，合併集團恐面臨競爭力下滑，或無法實現財務目標的前景，因重組牽涉到的訴訟成本可能會很高，故此標普預計，合併集團出現客戶流失情況，特別是財富管理和銀行業務，因這兩方面出現大量客戶重疊的狀況。

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編輯：陳韻妍