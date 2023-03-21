▲ 【解碼│銀行危機】大摩星級策略師：銀行危機爆發象徵美股步入熊市末期 信貸緊縮引發的風險正顯著上升

全球關注歐美銀行情況，摩根士丹利星級策略師Michael Wilson認為，歐美爆發銀行危機，或意味美股步入態市末期，將開始一段痛苦且激烈的大跌市。Wilson指，當聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）為銀行存款提供擔保持，很多股票投資者便詢問，聯儲局是否要啟動另一場量化寬鬆（QE），「我們認為並非如此，這反而是熊市末期的象徵，信貸收緊導致經濟前景黯淡」。

他認為，標普500指數現水平並不吸引，除非風險溢價由目前的230點，升至400點，才具吸引力。

熊市末期一般都是劇烈的

「熊市末期一般都是劇烈，股市表現呈高度一致性，價格會大幅下跌，股票風險溢價會急升，對投資組合構成衝擊。」

美國矽谷銀行（SVB）倒閉及瑞信Credit Suisse股價急插，引發市場對全球金融體系的憂慮，震盪席捲金融市場，即使瑞銀答應收購瑞信，投資者仍擔心銀行體系的健康水平。

過去一周信貸流動性大幅下降

「這正是熊市結束的方式，市場出現一件不可預見的催化劑，迫使市場參與者承認眼前的事實。」

他相信，銀行體系持續震盪，將引致投資者關注信貸緊縮下經濟增長前景正在惡化，而過去一周信貸流動性大幅下降，或引致投資者明白盈利預測過高，同時信貸緊縮的風險正大幅上升。

Wilson預期，隨業績期來臨，分析師將會大削盈利預測，企業亦準備顯著地調低業績指引，因此建議投資者配置保持防守性，選擇低啤打值（beta）行業及股票，並提醒大型科技股也會受累。

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編輯：陳韻妍