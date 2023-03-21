中銀香港榮膺《亞洲銀行家》 「香港區最佳零售銀行」及「最佳大數據與分析應用」兩項大獎 

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏（中）出席《亞洲銀行家》於越南河內舉行的頒獎典禮，代表接受「香港區最佳零售銀行」大獎。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）榮獲《亞洲銀行家》頒發「卓越零售金融服務大獎 2023」中的「香港區最佳零售銀行」及「最佳大數據與分析應用」殊榮，充分肯定本行在零售銀行業務的傑出表現，以及使用大數據提升個人化理財服務體驗所付出的努力。

《亞洲銀行家》表示：「中銀香港在充滿挑戰的市場環境中，展現了雄厚的零售業務實力、鮮明的品牌形象，以及耳目一新的數碼化客戶體驗，並策略性地提升前線員工的服務能力。該行更創新推出如 RM Chat 、VM Chat 在線客服及置業專家手機應用程式等渠道，為客戶提供遙距交易、財富管理及按揭諮詢服務。該行同時擴大社交媒體渠道的使用，並在分行引入數碼服務，方便在疫情期間加強客戶互動及服務。」

中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏表示：「我們很高興中銀香港的零售銀行業務再次高踞業界榜首，這兩項大獎充分印證本行為客戶提供傑出零售銀行服務的決心，同時亦突顯我們致力利用金融科技，優化財富管理服務體驗的表現。在疫情期間，中銀香港大力開拓創新數碼金融服務和產品，使用大數據及人工智能，全方位了解和分析客戶的理財行為及習慣，從而提供更貼身和個人化的數碼理財服務，滿足其日常理財需要。隨著社會全面復常，我們會把握機遇，通過多渠道加強與本地及跨境客戶聯繫，協助他們實現財富管理目標。是次獲獎亦反映了本行在推動 ESG 發展的努力，以及在跨境和區域業務上的市場領導地位。」

《亞洲銀行家》「卓越零售金融服務大獎」是全球最嚴謹、透明度高和享譽盛名的零售金融服務獎項之一，評估企業及個人在零售金融領域的領導表現。該獎項被視為亞太、中東和西非地區，甚至全球的權威性及客觀的行業指標。本年度的獎項深入評估了全球 100 多家零售金融機構的表現，自 2020 年起，獎項更綜合了涉及亞洲 11 個市場 11,000 名受訪者的 The BankQuality Consumer Survey and Ranking of Retail Banks 客戶體驗評估。

中國銀行（香港）有限公司 中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）以「建設區域內一流現代銀行集團」為戰略目標，堅持可持續高質量發展理念，發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，持續深耕香港市場，緊抓大灣區發展機遇，並積極拓展東南亞業務，致力為客戶提供全面、專業及優質的服務。踏入智慧銀行新紀元，我們致力以創新科技提升客戶體驗，為其提供智能化產品和服務，打造以客戶為中心的數字銀行。

中銀香港是香港三家發鈔銀行之一，亦是香港唯一的人民幣業務清算行，在各主要業務市場位居前列。憑藉在人民幣業務方面的優勢，中銀香港的人民幣服務成為客戶的當然選擇。我們在香港透過最龐大的分行網絡及多元化的服務渠道，以及網上銀行和手機銀行等高效電子渠道，為個人、各類企業和機構等客戶提供全面的金融及投資理財服務。

我們積極完善區域化佈局，深入推進東南亞業務發展，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾、文萊及緬甸，為當地客戶提供專業優質的金融服務。透過與母行中國銀行的緊密聯動，我們為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

中銀香港作為根植香港逾百年的主要商業銀行及區域性銀行，肩負「融通世界、造福社會」的使命，積極履行企業社會責任，推動長期均衡可持續發展，為各利益相關者及社區增創價值。中銀香港（控股）有限公司在香港聯合交易所主板上市，是香港最大上市公司之一，股份代號「2388」，美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。



(特約)