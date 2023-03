中銀香港榮膺《亞洲銀行家》 「香港區最佳零售銀行」及「最佳大數據與分析應用」兩項大獎 

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏(中)出席《亞洲銀行家》於越南河內舉行的頒獎典禮,代表接受「香港區最佳零售銀行」大獎。

中國銀行(香港)(「中銀香港」)榮獲《亞洲銀行家》頒發「卓越零售金融服務大獎 2023」中的「香港區最佳零售銀行」及「最佳大數據與分析應用」殊榮,充分肯定本行在零售銀行業務的傑出表現,以及使用大數據提升個人化理財服務體驗所付出的努力。

《亞洲銀行家》表示:「中銀香港在充滿挑戰的市場環境中,展現了雄厚的零售業務實力、鮮明的品牌形象,以及耳目一新的數碼化客戶體驗,並策略性地提升前線員工的服務能力。該行更創新推出如 RM Chat 、VM Chat 在線客服及置業專家手機應用程式等渠道,為客戶提供遙距交易、財富管理及按揭諮詢服務。該行同時擴大社交媒體渠道的使用,並在分行引入數碼服務,方便在疫情期間加強客戶互動及服務。」

中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏表示:「我們很高興中銀香港的零售銀行業務再次高踞業界榜首,這兩項大獎充分印證本行為客戶提供傑出零售銀行服務的決心,同時亦突顯我們致力利用金融科技,優化財富管理服務體驗的表現。在疫情期間,中銀香港大力開拓創新數碼金融服務和產品,使用大數據及人工智能,全方位了解和分析客戶的理財行為及習慣,從而提供更貼身和個人化的數碼理財服務,滿足其日常理財需要。隨著社會全面復常,我們會把握機遇,通過多渠道加強與本地及跨境客戶聯繫,協助他們實現財富管理目標。是次獲獎亦反映了本行在推動 ESG 發展的努力,以及在跨境和區域業務上的市場領導地位。」

《亞洲銀行家》「卓越零售金融服務大獎」是全球最嚴謹、透明度高和享譽盛名的零售金融服務獎項之一,評估企業及個人在零售金融領域的領導表現。該獎項被視為亞太、中東和西非地區,甚至全球的權威性及客觀的行業指標。本年度的獎項深入評估了全球 100 多家零售金融機構的表現,自 2020 年起,獎項更綜合了涉及亞洲 11 個市場 11,000 名受訪者的 The BankQuality Consumer Survey and Ranking of Retail Banks 客戶體驗評估。

中國銀行(香港)有限公司 中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)以「建設區域內一流現代銀行集團」為戰略目標,堅持可持續高質量發展理念,發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢,持續深耕香港市場,緊抓大灣區發展機遇,並積極拓展東南亞業務,致力為客戶提供全面、專業及優質的服務。踏入智慧銀行新紀元,我們致力以創新科技提升客戶體驗,為其提供智能化產品和服務,打造以客戶為中心的數字銀行。

中銀香港是香港三家發鈔銀行之一,亦是香港唯一的人民幣業務清算行,在各主要業務市場位居前列。憑藉在人民幣業務方面的優勢,中銀香港的人民幣服務成為客戶的當然選擇。我們在香港透過最龐大的分行網絡及多元化的服務渠道,以及網上銀行和手機銀行等高效電子渠道,為個人、各類企業和機構等客戶提供全面的金融及投資理財服務。

我們積極完善區域化佈局,深入推進東南亞業務發展,分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾、文萊及緬甸,為當地客戶提供專業優質的金融服務。透過與母行中國銀行的緊密聯動,我們為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業,以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

中銀香港作為根植香港逾百年的主要商業銀行及區域性銀行,肩負「融通世界、造福社會」的使命,積極履行企業社會責任,推動長期均衡可持續發展,為各利益相關者及社區增創價值。中銀香港(控股)有限公司在香港聯合交易所主板上市,是香港最大上市公司之一,股份代號「2388」,美國預託證券場外交易代碼「BHKLY」。



(特約)