▲ 【家族辦公室】港府公布「裕澤香江」論壇演講嘉賓 包括郭基煇、李澤楷等 現場將舞火龍

港府將於3月24日（星期五）舉行「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）論壇，推廣香港吸引家族辦公室落戶的獨有優勢，港府最新公布會在「裕澤香江」論壇交流環節的演講嘉賓名單，多名大孖沙包括新鴻基地產 （00016） 郭基煇、李澤楷將會在論壇上演講。

港府指論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，交流環節也會大致以此為分類，論壇的主要參與者包括超過100位家族決策人及其專業團隊，他們分別來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區及中東等全球各地。

投資推廣署指出，除了論壇的各個交流環節外，會安排「大坑舞火龍」於論壇舉行地-香港故宮文化博物館作特別演出。過去3年大坑舞火龍因應政府限制而停辦。

論壇演講者名單：

家族辦公室分享環節

Paul Desmarais III（Sagard 主席及行政總裁）

Efrat Peled（Arison Investments主席及行政總裁）

郭基煇（新鴻基地產發展有限公司執行董事）

包文駿（起然資本創辦人及總裁）

主持人：高翰文（摩根大通私人銀行執行主席）

科技賦能

李澤楷（盈科拓展集團主席兼行政總裁）

楊致遠（雅虎創始人及前任行政總裁、雨雲創投創始合夥人）

沈南鵬（紅杉資本中國基金創始及執行合夥人）

黃江吉（小米集團聯合創始人、小米基金會董事）

主持人：財經事務及庫務局局長許正宇

慈善傳承

羅伯特 · 羅森（比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門主任）

陳翀（國強公益基金會黨委書記、理事長、碧桂園控股有限公司非執行董事）

梁卓偉（香港賽馬會慈善及社區事務執行總監）

曹惠婷（永新資本投資有限公司行政總裁）

主持人：陳啟宗（恒隆地產有限公司董事長）

綠色轉型

Hiromichi Mizuno（特斯拉董事會成員、日本政府養老投資基金前首席投資官、聯合國創新金融和可持續投資前特使）

莊佳誠（殷拓集團亞洲區主席、殷拓集團霸菱亞洲投資基金主管）

馬駿（香港綠色金融協會主席及會長）

范卓雲（滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監）

主持人：羅寶文（可持續科技學院創辦人、AlphaTrio Capital創辦人及始創合夥人、富豪酒店集團副主席）

文藝交流

Noah Horowitz（巴塞爾藝術展行政總裁）

Dr Uli Sigg（Sigg Collection收藏家、企業家、前外交官）

陳智思（M Plus 博物館有限公司主席）

主持人：盧彩雲（瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁、集團董事總經理）

【開市追揸沽】人行降準利好港股？銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【裕澤香江】許正宇預告下周發布家族辦公室政策宣言

【家族辦公室】政府3.24故宮博物館辦「裕澤香江」論壇 四大主題推銷香港

【財政預算案2023】未來3年斥1億元吸家族辦公室 3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇