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【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所

股市 12:30 2023/03/21

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恒生指數中午收報19063點，上升62點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介招商局港口 （00144） 、上海電氣 （02727） ，並分析受壓股香港交易所 （00388） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰鄺錦蓉

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欄名 : 石Sir午市閒談

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