▲ 【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息 馬斯克回應︰至少減0.5厘

美國聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，Pershing Square Capital創始人Bill Ackman表示，銀行業危機已造成金融環境明顯收緊的效果，認為聯儲局本周不應上調基準利率。至於Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就此回應，更認為聯儲局本周需至少減息0.5厘。

Bill Ackman表示，美國三間銀行倒閉，瑞信遭緊急收購，金融系統受到許多重大衝擊，指現時仍不知道這些機構的投資者損失在哪裡，以及會產生何種蔓延效應，又表示隨著存款變得不穩定的情況下，哪家地區性銀行會向新項目投入大量資金或商業貸款。

鮑威爾可明確表示停止加息只是暫時性

他表示，通脹仍是一個問題，而聯儲局仍需展現決心解決，認為聯儲局主席鮑威爾可明確表示停止加息只是暫時性，以便評估最近事件影響，並可表明除非銀行業危機尚未解決，否則打算在下次會議上恢復加息。

他補充，目前並非聯儲局應該加息及為系統添加壓力的環境，指金融穩定是儲局的首要職責。

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責任編輯︰梁浩碩

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