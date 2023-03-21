  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息　馬斯克回應︰至少減0.5厘

宏觀解讀 09:28 2023/03/21

分享：

分享：

【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息　馬斯克回應︰至少減0.5厘

美國聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，Pershing Square Capital創始人Bill Ackman表示，銀行業危機已造成金融環境明顯收緊的效果，認為聯儲局本周不應上調基準利率。至於Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就此回應，更認為聯儲局本周需至少減息0.5厘。

Bill Ackman表示，美國三間銀行倒閉，瑞信遭緊急收購，金融系統受到許多重大衝擊，指現時仍不知道這些機構的投資者損失在哪裡，以及會產生何種蔓延效應，又表示隨著存款變得不穩定的情況下，哪家地區性銀行會向新項目投入大量資金或商業貸款。

鮑威爾可明確表示停止加息只是暫時性

他表示，通脹仍是一個問題，而聯儲局仍需展現決心解決，認為聯儲局主席鮑威爾可明確表示停止加息只是暫時性，以便評估最近事件影響，並可表明除非銀行業危機尚未解決，否則打算在下次會議上恢復加息。

他補充，目前並非聯儲局應該加息及為系統添加壓力的環境，指金融穩定是儲局的首要職責。

相關文章：

【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？

【美國加息】普徠仕料下周儲局加息0.25厘　銀行倒閉不能歸咎儲局幣策

【美國加息】PIMCO：聯儲局下周將加息0.25厘　銀行體系或會出現併購或集資活動

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】人行降準利好港股？銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 美股 馬斯克 加息 美國聯儲局 議息 鮑威爾
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升　或引發市場崩潰

下一篇文章

【新股IPO】中寶新材2439今日起招股　一手入場費約2727元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款