【港股市況】安踏績後升逾9%　藥明生物升近9%　恒指反彈258點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上揚，港股反彈逾200點，大市高開118點，早市升幅收窄，午後再拾升勢，曾升近300點。恒指升258點，收報19258點，成交1024億元。科指升2.5%，報3965點。安踏 （02020） 績後升逾9%，藥明生物 （02269） 升近9%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 反彈近3%，中資電訊股續回吐。

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大行報告︰

【瑞信危機】花旗：友邦對瑞信AT1債和股票的風險敞口為零、保誠對瑞信整體風險敞口無關緊要

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】安踏 （02020） 績後升逾9%，藥明生物 （02269） 升近9%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 反彈近3%，中資電訊股續回吐，恒指升258點，收報19258點，成交1024億元。科指升2.5%，報3965點。

【16：00】恒指U盤前升264點，報19265點。

【15：48】【新股IPO】中寶新材2439力盟科技2405同首日招股 獲足額認購（附表）

【15：39】港股尾市升約275點，報19275點，科指升2.6%，報3970點。

【15：32】【港鐵66】消息：行會通過調整港鐵票價可加可減機制 擬與港鐵盈利掛勾

【15：27】【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特再遞表 料集資約78億元 瑞信為保薦人

【15：20】安踏 （02020） 績後升幅至逾8%，高見107.9元。

【15：01】騰訊 （00700） 升幅擴至近3%，高見344.6元。

【14：57】港股升逾200點，升穿今早高位，最新報19224點，升224點，科指升近2%，報3946點。

【14：49】周大福 （01929） 升幅擴至7%，高見14.98元。

【14：28】小鵬汽車 （09868） 午後升一成，高見37.4元，蔚來 （09866） 升8%，理想汽車 （02015） 升逾3%。另外，吉利 （00175） 績後升逾3%，比亞迪 （01211） 升1%，長汽 （02333） 升逾3%，廣汽 （02238） 升0.4%。

【14：07】ATM中，美團 （03690） 最新亦轉升近0.1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 則分別升2%及1%，至於京東 （09618） 逆市跌逾1%，小米 （01810） 升逾1%。

【14：01】安踏 （02020） 升幅擴至6%，高見105.7元。李寧 （02331） 亦升逾6%，特步 （01368） 升近3%。

【13：32】騰訊 （00700） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，大市升幅擴大至約180點，報19181點。科指升1.7%，報3936點。

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【13：20】騰訊 （00700） 升幅擴大至0.9%，高見337.8元，騰訊將於明日公布業績。

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【13：18】藥明生物 （02269） 升近8%，高見48.95元。

【13：17】大市升幅擴大至百點，重至19100點水平。

【13：11】騰訊 （00700） 午後轉升0.3%。

【13：07】周大福 （01929） 、六福 （00590） 升逾5%，周生生 （00116） 升逾1%。

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【13：07】【港元拆息】議息在即HIBOR全線上揚 1個月拆息升逾50個基點至近3.5厘

【13：01】吉利 （00175） 績後升逾2%，高見9.36元，安踏 （02020） 績後升逾4%，高見104.4元。

【13：00】港股午後初段升約32點，報19033點，科指升近0.1%，報3873點。

【12：22】【業績│汽車股】吉利去年多賺8.5%、派末期息0.21元 年度銷量目標165萬部

【12：17】【業績│體育用品】安踏去年少賺1.7%、末期息增6%至72港仙 安踏品牌毛利率升至53.6%

【12：00】恒生指數半日反彈62點，報19063點，成交496億元。科指升0.3%，報3881點。金融股反彈，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升近2%，友邦 （01299） 升近3%。ATM、三桶油、中資電訊股均逆市向下，其中美團 （03690） 、中移動 （00941） 跌逾1%。

【11：48】東方甄選 （01797） 反彈8%，高見34.2元。

【11：37】阿里巴巴 （09988） 轉跌0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌逾2%。

【11：31】內地股市半日向好，上證半日升0.2%，深證升0.7%，創業板指升0.9%。

【11：18】大市升幅收窄至約57點，報19058點，科指升0.4%，報3885點。

【11：07】港交所 （00388） 逆市跌逾1%，低見322.2元。

【10：54】中資電訊股逆市向下，中移動 （00941） 跌近2%，聯通 （00762） 跌0.7%，中電信 （00728） 跌近1%。

【10：45】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、友邦 （01299） 分別升2%。騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%。

【10：39】舜宇 （02382） 升幅進一步擴大至逾5%，高見91.95元。

【10：33】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見47.95元。

【10：26】思摩爾 （06969） 績後升逾4%，高見10.1元。思摩爾去年經調整後淨利潤按年跌52.7%至25.8億元人民幣，派末期息8港仙。

【業績︱電子煙】思摩爾去年少賺近53% 末期息削逾一半至8仙

【10：25】港股早段曾升209點，高見19210點，最新升110點，報19111點，科指升0.7%，報3895點。

【10：22】舜宇 （2382） 績後升幅擴大至逾3%，高見90元。

【10：15】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌1%，中海油 （00883） 跌0.5%，中石化 （00386） 跌1%。

【10：08】蔚來 （09866） 股價升8%，小鵬汽車 （09868） 升近5%，理想汽車 （02015） 升近3%。

【10：07】【家族辦公室】港府公布「裕澤香江」論壇演講嘉賓 包括郭基煇、李澤楷等 現場將舞火龍

【10：02】藥明生物 （02269） 早段反彈半成，高見47.95元。

【09：56】大市最新升近200點，報19188點，升187點，科指升1.2%，報3917點。

【09：55】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾5%，將公布業績的安踏 （02020） 升逾4%，特步 （01368） 升近1%。

【09：49】滙豐 （00005） 反彈幅度收窄至逾1%，友邦 （01299） 則升逾3%。

【09：45】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 分別逆市跌逾1%。另外，中移動 （00941） 亦跌1%。

【09：44】港股早段升勢回順，升幅收窄至100點內。恒指最新升約89點，報19090點，科指升0.2%，報3878點。

【09：42】嗶哩嗶哩 （09626） 股價早段升逾8%，高見183.7元。嗶哩嗶哩營運的《閃耀！優俊少女》（原《賽馬娘》）獲得版號。

【09：39】內房向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升半成，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾2%。

【09：33】電視廣播 （00511） 未理基金股東Dodge＆Cox連日申報減持，股價早段升逾1%。

【電視廣播TVB】TVB高位回吐4成後 基金股東Dodge&Cox繼續沽、再套近5000萬

【09：33】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 逆市跌0.7%，美團 （03690） 跌0.3%。

【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲 騰訊網易再有份

【09：33】金蝶 （00268） 今早反彈近6%，高見14.14元。

【09：31】舜宇 （02382） 績後升1%，早段高見89元。

【業績｜藍籌股】舜宇光學末期息減至0.5元 毛利率跌至19.9%

【09：22】滙豐 （00005） 反彈3%，友邦 （01299） 升逾2%，渣打 （02888） 升逾1%，恒指高開118點，開報19118點，科指升1.1%，報3911點。

【09：13】期指開報19180點，升256點。

【08：54】大唐集團 （02117） 公布短暫停牌，以待發布構成公司內幕消息的公告。

【08：54】建溢集團 （00638） 開市前公布短暫停牌。

【08：52】安踏 （02020） 、恒地 （00012） 、吉利 （00175） 等將於今日公布業績。

【08：46】恒指黑期升213點，報19230點，道指期貨升62點，報32518點。

【08：01】【新股IPO】中寶新材2439今日起招股 一手入場費約2727元

【07：48】【新股IPO】力盟科技2405今日起招股 一手入場費約3030元

【07：45】【Morning精點】瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」｜女子長期染髮確診膀胱癌

【07：45】港股ADR收報19181點，升181點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.13元，較港收市價高1.68元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報337.35元，較港收市價高2.55元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.38元，較港收市價高0.18元或0.2%。

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【07：30】歐洲央行與英倫銀行發聲明，撑股票先於AT1債券（Additional Tier 1 Capital Bond，額外一級資本債券）承擔損失，資本市場回穩。美股周一大幅反彈，道指一度漲逾400點，最終收升382點，報32244點；標指升34點，報3951點；納指升45點或0.39%，報11675點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點 滙豐ADR高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

責任編輯︰梁浩碩