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【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升

宏觀解讀 08:38 2023/03/21

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【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升

摩根大通（美：JPM）策略師Marko Kolanovic認為，在央行應對高通脹之際，銀行倒閉、市場動盪，以及持續的經濟不確定性，導致「明斯基時刻」（Minsky Moment）出現的可能性上升。

「明斯基時刻」以已故美國經濟學家Hyman Minsky名字命名，指促使投資者過度冒險以致借貸金額超出償還能力的經濟繁榮期結束。任何破壞穩定的事件都可能迫使投資者出售資產以換取現金，引發市場崩潰。

過去一周，市場面對美國銀行風波、金融市場動盪，瑞信危機，歐洲央行加息0.5厘。下一關鍵事件將是儲局的決策，如何解決銀行業危機及高通脹。Marko Kolanovic其團隊表示，即使央行成功遏制危機蔓延，但因市場及監管機構的壓力，信用環境勢將更快速收緊。

摩通預計儲局本周會加息0.25厘，並指目前對風險資產保持謹慎，堅持認為第一季將是今年股市高位，投資者可利用市場動盪趁出現反彈賣出。Marko Kolanovic建議減持價值股，在投資組合配置上保持防禦。

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責任編輯︰梁浩碩

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