▲ 【新股IPO】中寶新材2439今日起招股 一手入場費約2727元

中寶新材 （新上市編號︰02439） 今日（21日）起至24日招股。中寶新材計劃發行2.5億股，一成在港公開發售，招股價為1.05元至1.35元，集資最多近3.4億元，每手2000股，一手入場費約為2727.2元。中寶新材預期將於3月31日掛牌。

中寶新材主要在中國東北製造生物降解塑料產品，產品主要包括生物降解連卷袋；生物降解購物袋；及生物降解包裝纏繞膜。2020年首9個月收入2.1億元人民幣，按年增長12.5%，期內公司擁有人應佔利潤4517.8萬元人民幣，跌27.3%。

中寶新材引入ZhongBaoNew materials為基石投資者，投資金額為9940萬元。

所得款項淨額的33.3%用於擴充及建立長春生產基地的新生產線，33.2%用於惠州建立新的生產基地，4.3%用於加強研發能力及升級現有的研發設備，21.4%為研發項目提供資金，3%用於加強其IT系統，4.8%作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩