  • 23°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】力盟科技2405今日起招股　一手入場費約3030元

新股IPO 07:48 2023/03/21

分享：

分享：

【新股IPO】力盟科技2405今日起招股　一手入場費約3030元

力盟科技 （新上市編號︰02405） 今日（21日）起至24日招股。內地跨境營銷服務商力盟科技計劃發行2億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.65元至0.75元，集資最多1.5億元，每手4000股，一手入場費約3030.3元。力盟科技預期將於3月31日掛牌。

按2021年的總賬單金額計，力盟科技為中國第四大跨境數字營銷服務提供商，市場份額為2.7%。截至2022年9月30日，已為超過1,900家營銷主提供服務，涵蓋電子商務、線上遊戲及應用程序多個垂直行業。力盟科技去年首9個月收入1017.1萬美元，按年升0.5%，期內利潤272.1萬美元，按年退倒39.1%。

所得款項淨額約41.7%元將用於加強其研發能力（尤其是AI技術能力）、數據分析能力及改善我們與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施，13.3%用於推廣跨境網店SaaS解決方案業務，10%或用於升級其業務及內部管理系統，15%用於加強在海外國家及地區提供本地化服務的能力，10%用於尋求戰略合作或投資機會，10%作營運資金及一般企業用途。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

【新股IPO】力盟科技通過上市聆訊

【新股IPO】中天湖南集團今日起招股　一手入場費約2586元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】中寶新材2439今日起招股　一手入場費約2727元

下一篇文章

【Morning精點】瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」｜女子長期染髮確診膀胱癌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【內房危機】中國恒大據報擬發行最長12年期無擔保債券置換舊債　清盤呈請聆訊延至7月底
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
【美股收市】歐英央行穩信心 金融股回穩 道指漲382點 惟FRC股價腰斬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款