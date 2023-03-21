▲ 【新股IPO】力盟科技2405今日起招股 一手入場費約3030元

力盟科技 （新上市編號︰02405） 今日（21日）起至24日招股。內地跨境營銷服務商力盟科技計劃發行2億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎0.65元至0.75元，集資最多1.5億元，每手4000股，一手入場費約3030.3元。力盟科技預期將於3月31日掛牌。

按2021年的總賬單金額計，力盟科技為中國第四大跨境數字營銷服務提供商，市場份額為2.7%。截至2022年9月30日，已為超過1,900家營銷主提供服務，涵蓋電子商務、線上遊戲及應用程序多個垂直行業。力盟科技去年首9個月收入1017.1萬美元，按年升0.5%，期內利潤272.1萬美元，按年退倒39.1%。

所得款項淨額約41.7%元將用於加強其研發能力（尤其是AI技術能力）、數據分析能力及改善我們與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施，13.3%用於推廣跨境網店SaaS解決方案業務，10%或用於升級其業務及內部管理系統，15%用於加強在海外國家及地區提供本地化服務的能力，10%用於尋求戰略合作或投資機會，10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩