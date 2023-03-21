【FRC】美第一共和銀行要再救　股價再急瀉47%

▲ 美第一共和銀行股價再急瀉47%

美國第一共和銀行 First Republic Bank（美：FRC）獲11家美國大型銀行存入300億美元存款後，局面仍未穩妥，股價再跌10.85美元或47.1%，收報12.18美元，今年以來累跌90%，由121.89美元跌至12.18美元。標普指出，FRC雖然可從華爾街幾大行獲得300億美元存款，但可能無法解決該行現時面臨的實質性挑戰，即使該批存款確實能緩解短期流動性壓力。

《華爾街日報》報道，大型銀行舵手正在討論新的穩定措施，在摩根大通CEO戴蒙帶領下，這些銀行正在考慮將300億美元部分或全部存款，轉換為資本注入。

紐約社區銀行（美：NYCB）升31.7%，收報8.61美元，西太平洋銀行（美：PACW）升10.8%，收報10.28美元，西方聯盟金控（美：WAL）跌6.7%，收報29.21美元。

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記者：譚志偉