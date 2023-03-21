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【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博

股市 06:24 2023/03/21

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【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博

瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併，合併方案條款中，將瑞信發行的160億瑞士法郎高風險AT1債券（額外一級資本債券）將全數撇帳，據彭博社引述消息指，瑞信AT1債券最大買家為Pimco和景順。Pimco持有的AT1債券最多，規模約8.07億美元。

貝萊德數周前已減持

報道指出，Pimco還持有瑞信近30億美元的優先債，其中一些債券比上周五收市時每1歐元面值上漲約0.25歐元，這可能抵消AT1債券敞口帶來的部分損失。

彭博引用數據指，景順持有瑞信約3.7億美元AT1債券。此外，貝萊德2月底的AT1敞口約為1.13億美元，知情人士指，貝萊德最近幾周已減持了部分AT1債券。

Pimco和貝萊德的代表不予置評，景順暫未回覆置評請求。

此外，報價系統顯示，部份面值1美元的瑞信AT1債，仍有人以2美仙的價錢收買，彭博引述消息指，摩根大通、摩根士丹利等交易商願意以2美仙左右的價格，購買瑞信AT1債券，周一下午在紐約時段以大約5美分的價格賣出，並指法巴、BTIG、Jefferies Financial Group 等銀行也參與了此類交易，高盛周日晚已做好了交易相關債權的準備。

因為瑞銀收購瑞信的交易尚未完成，所以瑞信AT1債券還沒有被監管部門正式清零，投資者亦認為，如果AT1被清零，瑞信的股價也應該清零。Brandywine Global Investment Management基金經理Bill Zox表示，雖然監管機構有權注銷AT1，但仍有修改協議的可能性。

摩根大通和BTIG的代表拒絕置評。法巴，Jefferies和摩根士丹利的發言人暫未回覆置評請求。

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記者：譚志偉

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