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【業績︱電子煙】思摩爾去年少賺近53%　末期息削逾一半至8仙

股市 23:55 2023/03/20

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思摩爾去年少賺近53%　末期息削一半至8仙

思摩爾國際 （06969） 去年經調整後淨利潤按年跌52.7%至25.8億元（人民幣，下同），期內，收入跌11.7%至121.4億元。思摩爾擬派末期息8港仙，按年跌55.6%，全年派息18仙，

去年思摩爾直接和間接出口收入為99億元，佔總收入81.5%；內銷收入為22.5億元，佔比約為18.5%。

集團在去年新設立了7個研究院，分別聚焦於新材料、 醫學研究、霧化健康 、霧化美容領域等方面的研究。期內，研發開支總額按年大增104.6%至13.7億元，在收入的佔比由4.9%升至11.3%。

在霧化醫療領域上，集團將致力提供呼吸系統疾病為主的吸入式給藥產品。集團已組建業內一流的醫藥及器具研發團隊，目前正在根據既定的產品開發及上市計劃有序推進吸入式給藥產品的研發，項目進展順利。

在產品開發方面，集團計劃近期導入產品生命週期管理系統 （PLM） ， 系統將涵蓋立項、設計、 製造、銷售、服務到退出等產品生命週期全過程，將有助進一步提高集團產品開發效率、縮短產品上綫時間及降低項目成本。

未來，集團計劃在電子尼古丁傳輸系统、特殊用途霧化產品、霧化醫療等領域陸續推出 具有差異化的新產品。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

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編輯：袁諾曦

港股 思摩爾國際（06969）
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