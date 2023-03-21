【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權

▲ 【瑞信危機】歐英央行最新聲明：AT1債保障高於普通股權

歐洲單一清算委員會（The Single Resolution Board）、歐洲銀行管理局（European Banking Authority）以及歐洲央行銀行監管委員會（ECB Banking Supervision）發表聯合聲明，指歐洲銀行板塊強靭，擁有強勁的資本和流動性水平。

歐洲央行行長拉加德重申周日立場，對瑞士當局就瑞信集團快速採取行動及其所作決定表示歡迎。不過，拉加德指出，歐洲有歐洲的規則，適用於歐洲的規則，顯然並非其他機構使用的規則，特別是瑞士當局。拉加德直指，瑞士並不會為歐洲設定標準。

聲明指，在大金融危機後，歐盟已實施金融穩定委員會的改革建議，陷入困境銀行的股東和債權人，應承擔損失的順序。

特別是普通股權最先吸收損失，只有在其全部減值後，額外一級資本才需撇帳。這種方法在過去的案例中一直得到應用，並將繼續指導 SRB 和 ECB 在危機中的干預行動。

額外一級資本繼續是歐洲銀行資本結構的重要組成部分。

英倫銀行也發聲明指，英國的銀行清算框架有明確的法定順序，在債權人等級制度中，AT1債排在CET1（Common Equity Tier 1，普通股權一級資本）前，在T2（Tier 2 Capital，二級資本）之後。這類債券的持有人應預期在決議或破產中按照等級中的位置順序遭受損失。

瑞信（Credit Suisse）被瑞銀（UBS）吞併後，千億港元規模的AT1債券（Additional Tier 1 Capital Bond，額外一級資本債券）一夜之間淪為「廢紙」，引發市場對AT1債券產品陷入恐慌。

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記者：譚志偉