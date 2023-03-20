【亞馬遜裁員】Amazon據報再裁員逾9000人涉雲計算等　股價早段跌1.5%

▲ Amazon據報再裁員逾9000人 涉雲計算等部門

繼Facebook母企META後，Amazon亞馬遜（美：AMZN）據報也再度裁員。據外媒引述亞馬遜行政總裁Andy Jassy向員工放發的備忘錄指，亞馬遜將在未來數周裁員超過9000名員工。

亞馬遜於美股早段跌1.5%，報97.46美元。

亞馬遜於去年11月已宣布裁員1.8萬多人，並持續至今年1月。而是次裁員是在此前大裁員的基礎上進行。

據備忘錄指，最新一輪裁員將主要影響亞馬遜的雲計算、人力資源、廣告和Twitch直播業務部門。

為了再削減成本，亞馬遜決定加大裁員力度。Andy Jassy指，是次裁員考慮了未來不久的經濟存在不確定狀況，並強調今年年度計劃的首要原則是精簡，同時使集團能夠繼續大力投資於關鍵的長期客戶體驗，認為這些體驗可以顯著改善客戶的生活和整個亞馬遜。

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編輯：袁諾曦