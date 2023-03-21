【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟

荃灣悅品酒店 The Platter 以國際海鮮美食元素，以海鮮主打的美食讓人感受滿滿的浪漫幸福感，滿載而歸。最近該餐廳推出獨家自助晚餐限定，透過 KKday 預訂，晚市自助餐買二送二每位低至274元。當月壽星即送朱古力心太軟蛋糕一份，另尊享每枱 4 位或以上送氣泡酒乙支。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

以下為優惠詳情：

【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】週末海鮮盛饌自助午餐連無限暢飲 (11:30 – 14:30)

KKday 優惠: 634元/4 位，158.5元/位 (原價: 1,268元/4 位) 優惠連結：請按此

(已包括加一服務費)



【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】週末海鮮盛饌自助晚餐連無限暢飲 (18:00 – 21:00)

KKday 優惠: 1,096元/4 位，274元/位 (原價: 2,192元/4位) 優惠連結：請按此

(已包括加一服務費)

精選美食：冰凍海鮮 - 鮮白蝦、藍青口、鱈場蟹腳（只限晚市）、東風螺；雜錦刺身（三文魚/ 吞拿魚/ 鯛魚/ 魷魚/ 蟹棒/ 希靈魚）；蟲草花燉螺片（只限晚市）、地中海燴海鮮、泰式辣椒膏炒蝦、越式椰汁香茅煮蜆、星洲咖喱雞、燒烤排骨、藍莓勿爹拿酒鴨胸、金沙蝦（只限晚市）、清蒸星斑（只限晚市）、焗莧菜青口、豉椒炒蜆、蟹肉扒西蘭花、燒西冷配黑椒汁及燒肉汁；燒烤、即制棉花糖（只限晚市）、各式雪糕 Haagen Dazs（只限晚市）及 Coco berry 雪糕。晚市更享飲品吧即制無酒精雞尾酒及白酒。

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【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】平日半自助午餐 (11:30 – 14:30)

KKday 優惠: 414元/4 位，103.5元/位 (原價: 828元/4 位) 優惠連結：請按此

(已包括加一服務費)

半自助午餐包括自助沙律吧、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。

主菜可選（菜單）：烤香草羊柳配百里香燒汁/ 香煎鰽魚配意大利黑醋汁/ 紅酒燴牛面

頰肉/ 台式三杯雞球配白飯及時蔬/ 冬蔭功海鮮湯金邊粉 等，設 A-E 菜單輪流供應。

（指定款式需於現場收取差額及加一服務費）



【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】平日半自助晚餐 (18:00 – 21:00)

KKday 優惠: 502元/4 位，125.5元/位 (原價: 1,004元/4 位) 優惠連結：請按此

(已包括加一服務費)

半自助晚餐包括自助海鮮及沙律吧、是日餐湯、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。

主菜可選（菜單）：咖喱大蝦配白飯及油酥餅/ 燒草餇牛柳配野菌燒汁伴薯條及時蔬/ 日式

蒲燒鰻魚玉子飯及醃菜/ 卡邦尼意粉配溫泉蛋 等，設 A-E 菜單輪流供應。（指定款式需於

現場收取差額及加一服務費）

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【感謝祭 6 折】屯門悦品度假酒店 The Platter 週末環球海鮮自助餐

透過 KKday 預訂自助晚餐，每枱 4 位或以上送氣泡酒乙支。



​​​​​【KKday 感謝祭獨家限量搶 – 6 折】週末環球海鮮自助午餐連無限暢飲 (12:00 – 14:30)

KKday 優惠: 成人 202元/位 (原價: 317元/位) 優惠連結： 請按此

小童及長者 132元/位 (原價: 207元/位)

(已包括加一服務費)



【KKday 感謝祭獨家限量搶 – 6 折】週末環球海鮮自助晚餐連無限暢飲 (18:00 – 21:00)

KKday 優惠: 成人 HK349/位 (原價: 548元/位) 優惠連結： 請按此

小童及長者 258元/位 (原價: 405元/位)

(已包括加一服務費)

精選美食：冰凍海鮮 - 鱈場蟹腳（只限晚市）、凍蝦、大蜆、藍青口、東風螺；雜錦壽司及刺身：三文魚、八爪魚、鯛魚、蟹棒、希靈魚；海鮮周打湯；燒烤串燒（只限晚市）、燒西冷或肉眼扒、芝士忌廉焗帶子、清蒸斑柳、美式豬肋骨、紅酒燴牛尾；Coco-berry 雪糕。晚市更享有燒烤串燒、巨型芝士輪 即煮意大利麵、巨型西班牙海鮮炒飯、海底椰元肉排骨燉湯、花膠紅棗杞子燉雞湯及 Movenpick 雪糕。



【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 6 折】平日半自助午餐 (12:00 – 14:30)

KKday 優惠: 97元/位 (原價: 152元/位) 優惠連結： 請按此

(已包括加一服務費)

半自助午餐包括自助沙律吧、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。

主菜可選（菜單）：烤紐西蘭肉眼牛扒配法式芥末肉汁/ 意大利辣肉腸薄餅（馬蘇里拉芝士、橄欖、蕃茄醬）/ 經典英式啤酒炸魚薯條配他他汁/ 意式蕃茄芝士焗豬柳配紅酒汁/ 鮮蝦菠菜意大利闊條麵配刁草忌廉汁等，設 A-E 菜單輪流供應。（指定款式需於現場收取差額及加一服務費）

【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 6 折】平日半自助晚餐(18:00 – 21:00)

KKday 優惠: 160元/位 (原價: 251元/位) 優惠連結： 請按此

(已包括加一服務費)

半自助晚餐包括自助海鮮及沙律吧、是日餐湯、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。

主菜可選（菜單）：海陸大餐-烤美國菲力牛柳配香蒜牛油扒大虎蝦（配餐酒一杯、HaagenDazs 雪糕及鮮果）/ 烤紐西蘭肉眼牛扒配黑松露肉汁伴香草燒薯及時蔬/ 焗豬肋骨配美式燒烤汁伴炸萼條/ 烤雞鮮蝦蝴蝶意大利麵配檸檬蒜蓉汁 等，設 A-E 菜單輪流供應。（指定款式需於現場收取差額及加一服務費）

以上各項優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 3 月 20 日 21:00 至 3 月 31 日 23:59

使用日期： 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日

地址：荃灣悦品酒店 - 香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下低層

屯門悦品度假酒店 - 香港屯門建豐街 4 號悦品度假酒店‧屯門 2 樓

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責任編輯：陳詠妍