【瑞信危機】瑞信1360億AT1債強制清零　投資界：短期內銀行業難發AT1債券、險企基金更傷

▲ 【瑞信危機】瑞信1360億AT1債強制清零惹議 投資界：短期內銀行業發AT1債券意慾降

瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併，以防止銀行信心危機波及全球金融系統。合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎（折算約1360億港元）AT1債券將全額撇帳，令持有瑞信AT1債券的投資者將血本無歸，較瑞信股東尚可折讓換成瑞銀股票慘烈，引起投資界熱議。

AT1債券全稱額外一級資本債券，又稱應急可轉換債券（Contingent Convertible Bonds，簡稱可可債）。AT1債券於金融海嘯後在歐洲廣泛應用，由於一般不設到期日，可被歸入為永續證券，用於補充銀行資本、提升資本充足率，並避免在爆發金融危機時，再次需要政府動用納稅人資金出錢救銀行。

視乎相關條款安排，AT1債券會在銀行資本水平低於要求時，被要求轉換成股權，甚至被完全撇帳，故風險較高，息率要較普通債券為高。

短期內會令銀行業發AT1債券意欲降低

臻享顧問董事總經理王良享表示，銀行樂於發該類債，因持該類債的投資者無投票權，至於會投資該類債的機構則主要為保險公司、共同基金。

他指，今次瑞士當局的安排會令部分投資者質疑，影響投資者買AT1債的信心，短期內會令銀行業發AT1債券意欲降低，當再有銀行認為急需集資，或會轉用配股等方式，而銀行股今日股價普遍急挫，亦反映出銀行若在短期內急需集資而可供選擇的渠道減少的市場預期。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，一般AT1債券的條文已清楚說明條款，可能投資者之前未充分意識到與撇帳相關條款被觸發的風險，站於銀行而言，發AT1債券是出於滿足資金比率監管要求的考慮，可以有不同的處境而令銀行有相關考慮而發AT1債，舉例如銀行買入了許多其他企業債，而令自身資本減少，或會發AT1債補充資本。

投資界憂AT1債撇帳開先例 或引對全球銀行可可債重新估值

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，傳統商業運作下，當一間公司面臨破產危機的時候，「債主」獲賠的優先級別永遠高於「股東」，今次瑞士當局的做法完全顛覆市場認知。持有此債券的金融機構需進行減值撥備，對自身流動性帶來影響，若市場放大其影響，對這些公司可能造成沖擊，造成火燒連環船效果。陸秉鈞又指，此先例一開，且還是一個國家的監管機構的做法，將對金融市場認知帶來洗牌式影響，為防範同類案例可能出現，有機會引發市場對全球銀行的可可債重新估值，在未來要以此工具進行集資，成本將會更高，甚至因為需求不足而沒法發行，進一步拉緊銀行流動性。

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記者：胡學能