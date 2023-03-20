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【會計前景】財庫局副局長陳浩濂：令會計界重拾活力　港府重要議題

宏觀解讀 22:19 2023/03/20

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【會計前景】財庫局副局長陳浩濂：令會計界重拾活力　港府重要議題

ACCA（特許公認會計師公會）上周六（18日）在線上舉行2023年度稅務研討會。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，令會計業、金融服務業以至整體經濟重拾活力，是港府一直努力處理的重要議題。香港作為國際金融中心，國際市場與投資者對香港的信心是重要因素，這有賴會計專業人才多年的貢獻，因此，政府十分重視香港會計業發展，感謝ACCA多年來積極培訓本地人才，致力提升業界水平。

ACCA香港分會會長祁詠儀表示，過去三年各種防疫措施削弱香港的對外吸引力，要「搶企業」、「搶人才」，必先強化自身競爭力，優化稅制以改善營商環境，才能吸引企業及人才進駐。ACCA未來會繼續與業界及合作夥伴攜手，致力推動財經及會計行業發展，協助會員提升就業競爭力，即使未來充滿挑戰，仍發揮最大潛能。

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記者：宋佩恩

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