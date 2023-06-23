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【新股IPO】法拉帝獲批意大利雙重上市　集23億元　下周二掛牌

新股IPO 15:42 2023/06/23

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【新股IPO】法拉帝獲批意大利雙重上市　下周二掛牌

意大利遊艇生產商法拉帝 （09638） 公布，米蘭泛歐交易所（Borsa Italiana）周二（20日）已批准股份於交易所上市。法拉帝股份在意大利的發售期為6月21日至22日，並預計於6月27日正式掛牌，每股發售價3歐元（折合約25.74港元），發售款項總額約2.7億歐元（折合約22.7億港元）。

法拉帝是次意大利上市是由持股63.75%的股東出售股份，在行使超額配股權前售股股東擬售約26.1%現有股份，若超額配售權悉數行使，出售股份數目將達已發行股本的28.7%。

法拉帝今年首3個月收益按年增10.6%至2.9億歐元；純利按年增40.8%至1851.9萬歐元。

集團去年4月於香港掛牌。

法拉帝上月申請赴意雙重上市，【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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