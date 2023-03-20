【業績︱PDD】拼多多上季經調整純利多賺43%、惟收入遜預期　盤前跌逾一成　去年研發費用破100億人幣

▲ 拼多多上季收入及盈利遜預期 去年研發費用破100億人幣

拼多多（美：PDD）上季收入按年升46%至398.2億元（人民幣，下同），低於預期的的410.1億元；經調整純利升43%至121.1億元，每股ADS盈利為8.34元，高於預期的7.55元。

拼多多於美股盤前跌13%，報79.98美元。

去年第四季拼多多在綫營銷服務及其他收入按年升38%至309.7億元，交易服務收入勁升86%至88億元，惟商品銷售收入則跌29%至約5820萬元。

拼多多集團董事長兼首席執行官陳磊表示，去年第四季看到消費需求的回歸與釋放，故公司加大了平台補貼的普惠力度，也很高興能在提振消費信心方面貢獻平台的力量。拼多多將持續投入，更好地滿足消費者對品質與價格的雙重期待。

拼多多財務副總裁劉珺表示，公司持續專注於科技，每年研發費用超過100億元，並希望透過進一步投資於科技，可以推動公司的可持續增長。

去年公司研發費用按年升15%至103.8億元，主因聘請更多具經驗的研發人員。

總結全年，拼多多去年收入按年升39%至1305.6億元，經調整淨利潤升186%至395.3億元。

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編輯：袁諾曦