  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱PDD】拼多多上季經調整純利多賺43%、惟收入遜預期　盤前跌逾一成　去年研發費用破100億人幣

股市 20:17 2023/03/20

分享：

分享：

拼多多上季收入及盈利遜預期　去年研發費用破100億人幣

拼多多（美：PDD）上季收入按年升46%至398.2億元（人民幣，下同），低於預期的的410.1億元；經調整純利升43%至121.1億元，每股ADS盈利為8.34元，高於預期的7.55元。

拼多多於美股盤前跌13%，報79.98美元。

去年第四季拼多多在綫營銷服務及其他收入按年升38%至309.7億元，交易服務收入勁升86%至88億元，惟商品銷售收入則跌29%至約5820萬元。

拼多多集團董事長兼首席執行官陳磊表示，去年第四季看到消費需求的回歸與釋放，故公司加大了平台補貼的普惠力度，也很高興能在提振消費信心方面貢獻平台的力量。拼多多將持續投入，更好地滿足消費者對品質與價格的雙重期待。

拼多多財務副總裁劉珺表示，公司持續專注於科技，每年研發費用超過100億元，並希望透過進一步投資於科技，可以推動公司的可持續增長。

去年公司研發費用按年升15%至103.8億元，主因聘請更多具經驗的研發人員。

總結全年，拼多多去年收入按年升39%至1305.6億元，經調整淨利潤升186%至395.3億元。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【大行報告｜阿里巴巴】一文看清大行於阿里季績後最新分析：消費反彈乏力或限制今季CMR增長　長遠仍為復甦主要受益者

【解構︱京東業績】京東績後遭削目標價　券商料內地消費復甦緩慢、京東首季收入疲軟

【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署　港交所半日跌1%

編輯：袁諾曦

美股 拼多多（美：PDD）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【銀行危機】紐約社區銀行子企收購Signature Bank資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資57億　國指ETF騰訊　恒指夜期升153點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資57億　國指ETF騰訊　恒指夜期升153點（不斷更新）
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款