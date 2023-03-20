▲ 【電視廣播TVB】TVB高位回吐4成後 基金股東Dodge&Cox繼續沽、再套近5000萬

TVB電視廣播 （00511） 長情基金股東Dodge＆Cox連日申報減持，最新聯交所資料顯示，Dodge＆Cox於3月14日再沽出455.71萬股電視廣播，平均每股作價為10.9244元，套現4978萬元。Dodge＆Cox最新持股由7.00%減至5.96%，不足一星期內「減磅」逾3分之1電視廣播持股。

TVB月初股價異動，炒高至近4年高位，即市高位見17.9元。Dodge＆Cox於3月14日減持平均作價，已較即市高位回吐4成，也較其在3月9日首次披露減持時的最高價15.38元，低約29%。

TVB今日股價尾市炒高7%，收市報7.53元，以Dodge＆Cox最新披露持有2611.48萬股TVB計，股份市值約1.97億元。

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