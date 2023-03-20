【互聯互通】證監會料上半年可落實更多互聯互通項目　港股實名制首日無發現重大問題

▲ 【互聯互通】證監會料上半年可落實更多互聯互通項目 港股實名制首日無發現問題

香港證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀、市場監察部執行董事梁仲賢上周到訪北京，會見多家內地監管機構高層。雷添良指，中央部委在會面過程都表明支持鞏固提升香港金融中心地位，而證監會提出多項互聯互通項目建議，包括港股增設人民幣櫃台並納入港股通、擴大跨境理財通、基金互認拆牆鬆綁、互換通和國債期貨產品，以至內地金融機構以香港為境外業務的財資中心等。

梁鳳儀稱，中央部委對各項建議都有正面回應，並預期可在今年上半年落實部分項目，但須尊重雙方討論，無法披露具體時間表。國務院最新改革金融監管機構架構，梁鳳儀指，多項建議已在修訂執行程序，相信進程不會因機構改革而變。

她續指，上周滬深港通再擴大投資範圍後，可投資標的已覆蓋兩地市場每日交投額的80%，會繼續研究下一步有哪些產品可以納入在內，與此同時討論如何令機構投資者更便利使用互聯互通，提高效率和令他們安心。

「港股實名制」首日無發現大問題

近期多家上市公司宣布申請設立人民幣櫃台，梁仲賢表示，有關措施可在上半年推出，已有10多間公司表達有興趣增設人民幣櫃台，會繼續爭取落實人民幣櫃台納入港股通。

香港周一正式實施俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度，梁仲賢稱，今日運作暢順，沒有發現重大問題，會繼續與各方保持聯絡。

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