【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年內地之行首站選址前海　大灣區在滙豐亞洲屬重要增長策略

▲ 滙豐集團行政總裁祈耀年（中）、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建（右二）聯同一眾管理層，參觀前海新辦公大樓。

HSBC滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，聯同一眾管理層，周一參觀位於前海的新辦公大樓。祈耀年本月的內地之行，選擇以前海為首站，反映粵港澳大灣區在滙豐亞洲增長策略的重要性。

滙豐位於前海的新辦公大樓的樓高25層，另有四層地庫，將於2024年正式開幕。大灣區佔全國土地面積不足1%，卻佔全國經濟約10%、佔全國出口總額更高達35%。目前大灣區的經濟規模，相等於南韓或加拿大。滙豐估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（接近36萬億港元）。

滙豐在廣東省的服務範圍已覆蓋全省21個地級市

滙豐指，今年2月，內地當局公布的「前海30條」，是鞏固大灣區金融互聯互通的重要一步，並推動橫琴粵澳深度合作區，與前海深港現代服務業合作區的金融開放。

滙豐早於1982年落戶深圳，是當時首家進駐廣東省的國際銀行，而至今滙豐在廣東省的服務範圍，已覆蓋全省21個地級市，是唯一做到這方面的外資銀行。同時，於2017年成立的滙豐前海證券，是首家由港資金融機構成立、擁有控股權的內地合營證券公司，滙豐更於去年將持股由51%增至90%。

編輯：陳韻妍