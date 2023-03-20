hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年內地之行首站選址前海 大灣區在滙豐亞洲屬重要增長策略
股市 19:29 2023/03/20
HSBC滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，聯同一眾管理層，周一參觀位於前海的新辦公大樓。祈耀年本月的內地之行，選擇以前海為首站，反映粵港澳大灣區在滙豐亞洲增長策略的重要性。
滙豐位於前海的新辦公大樓的樓高25層，另有四層地庫，將於2024年正式開幕。大灣區佔全國土地面積不足1%，卻佔全國經濟約10%、佔全國出口總額更高達35%。目前大灣區的經濟規模，相等於南韓或加拿大。滙豐估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（接近36萬億港元）。
滙豐在廣東省的服務範圍已覆蓋全省21個地級市
滙豐指，今年2月，內地當局公布的「前海30條」，是鞏固大灣區金融互聯互通的重要一步，並推動橫琴粵澳深度合作區，與前海深港現代服務業合作區的金融開放。
滙豐早於1982年落戶深圳，是當時首家進駐廣東省的國際銀行，而至今滙豐在廣東省的服務範圍，已覆蓋全省21個地級市，是唯一做到這方面的外資銀行。同時，於2017年成立的滙豐前海證券，是首家由港資金融機構成立、擁有控股權的內地合營證券公司，滙豐更於去年將持股由51%增至90%。
編輯：陳韻妍
看文章 ・ 賺取 ET Points