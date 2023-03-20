  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐CEO祈耀年內地之行首站選址前海　大灣區在滙豐亞洲屬重要增長策略

股市 19:29 2023/03/20

分享：

分享：

滙豐集團行政總裁祈耀年（中）、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建（右二）聯同一眾管理層，參觀前海新辦公大樓。

HSBC滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，聯同一眾管理層，周一參觀位於前海的新辦公大樓。祈耀年本月的內地之行，選擇以前海為首站，反映粵港澳大灣區在滙豐亞洲增長策略的重要性。

滙豐位於前海的新辦公大樓的樓高25層，另有四層地庫，將於2024年正式開幕。大灣區佔全國土地面積不足1%，卻佔全國經濟約10%、佔全國出口總額更高達35%。目前大灣區的經濟規模，相等於南韓或加拿大。滙豐估計，至2030年，大灣區的經濟規模將達到4.6萬億美元（接近36萬億港元）。

滙豐在廣東省的服務範圍已覆蓋全省21個地級市

滙豐指，今年2月，內地當局公布的「前海30條」，是鞏固大灣區金融互聯互通的重要一步，並推動橫琴粵澳深度合作區，與前海深港現代服務業合作區的金融開放。

滙豐早於1982年落戶深圳，是當時首家進駐廣東省的國際銀行，而至今滙豐在廣東省的服務範圍，已覆蓋全省21個地級市，是唯一做到這方面的外資銀行。同時，於2017年成立的滙豐前海證券，是首家由港資金融機構成立、擁有控股權的內地合營證券公司，滙豐更於去年將持股由51%增至90%。

編輯：陳韻妍

港股 經濟 滙豐控股（00005） 廣東省 金融 互聯互通 金融機構 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【瑞信危機】瑞銀同意30億瑞郎「4折」收購瑞信　瑞信周一瀉近60%、沙特國家銀行成大輸家（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資57億　國指ETF騰訊　恒指夜期升153點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資57億　國指ETF騰訊　恒指夜期升153點（不斷更新）
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【瑞信危機】證監會梁鳳儀：瑞信風波不似2008年、正了解機構持AT1債情況　金管局：瑞信佔香港銀行業資產不足0.5%
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債　聯儲局本周不加息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款