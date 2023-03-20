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【業績｜藍籌股】舜宇光學末期息減至0.5元　毛利率跌至19.9%

股市 21:10 2023/03/20

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【業績｜藍籌股】舜宇光學末期息0.5元　毛利率跌至19.9%

舜宇光學  （02382）  發布全年業績，期內營收332億元（人民幣，下同），按年少11.5%；純利24.1億元，按年跌51.7%。舜宇光學派末期息0.5港元，按年跌55.3%，現價股息率約0.6厘。

舜宇光學去年毛利率跌3.4個百分點至19.9%。以收入劃分，手機相關產品收入按年跌21.4%至232.8億元；車載相關收入按年增38%至41.1億元；AR/VR相關收入按年增53.3%至20.6億元；光學儀器收入按年增至22%至3.3億元。

舜宇光學業務主要於中國、越南、韓國、日本、印度及美國等地，中國收入按年跌22.8%至223億元；除中國以外亞洲收入則增26.5%至83.6億元，北美洲收入按年增11.9%至9.4億元。

舜宇光學解釋，手機鏡頭出貨量按年跌17.2%至約11.9億件，受累全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配，集團將以高端產品增加客戶黏性及低端產品爭取市場份額策略應對，從而保持全球第一市場份額的地位。車載鏡頭則因芯片供應鏈缺貨問題緩解，高端輔助駕駛系（ADAS）搭截率提高，出貨量按年增16.1%至約7890萬件。

集團預期將從成熟業務及新興產業中尋求機會，包括車載激光雷達，抬頭顯示（HUD），AR/VR及機械人視覺等領域。集團將於不同銀行作更多元化投資，減低風險集中，維持高水平流動資金。

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